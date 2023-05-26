Что посадить после клубники, чтобы восстановить плодородие почвы: урожай будет гораздо лучше

В огородничестве важно не только правильное соседство растений, но и адекватное их чередование на одном и том же участке. Растения поочередно обогащают почву разными веществами, что может принести пользу другим культурам в следующем году. Это также хорошо и для самой почвы, которая не истощается и приносит больше пользы.

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OBOZREVATEL разбирался, что лучше посадить на грядке, где раньше росла клубника. И чем это может быть полезно. А от каких вариантов лучше отказаться.

Что не стоит сажать после клубники

Любые ягодные кусты, как смородина или малина станут плохим выбором, ведь это многолетние растения, которые переместить не так просто – подобные культуры не любят "переездов". Поэтому их лучше выращивать не в огороде, а в саду.

Смена сорта клубники тоже не выход в такой ситуации. Каким бы он ни был, любая клубника питается одними и теми же веществами, поэтому все сорта будут истощать почву примерно одинаково.

Не подойдет для такого чередования и земляника. Это близкородственный с клубникой вид, поэтому растение после своей родственницы получит недостаточно питания из земли и продолжит ее истощать.

Что хорошо высаживать после клубники

Бобовые культуры – хороший вариант для грядки, на которой раньше росли ягоды. Они питаются разными с ней веществами и при этом обогащают почву азотом. Таким образом она хорошо восстановит свое плодородие. Горох, фасоль или чечевица станут удачным выбором.

Растения-сидераты, еще называемые зелеными удобрениями, тоже можно выбирать для грядки, где была клубника. Они обогащают землю азотом, угнетают рост сорняков, а их зеленая масса, срезанная до сезона цветения, станет хорошей комплексной подпиткой. Здесь можно выбрать между рожью, ячменем, овсом, подсолнечником, люпином, горчицей и другими видами.

Если вы хотите собрать с грядки урожай, то посадите на ней лук или чеснок. Эти овощи с помощью содержащихся в них природных фитонцидов обеззаразят почву. И хорошо уродят после клубники.

Также на месте клубничной грядки можно вырастить пионы. Они будут обильно цвести при таком дежурстве.

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