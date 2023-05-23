Как вернуть черной одежде яркий цвет: безотказный лайфхак

Черные вещи могут быстро потускнеть, если не соблюдать основные правила стирки. Трудно найти гардероб, в котором не было бы черных вещей. Это универсальный классический цвет, подходящий в любой ситуации и целесообразный почти во всех стилевых решениях.

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Выцветший и выгоревший черный цвет создает эффект неопрятности. Еще одна проблема – остатки стирального порошка, которые белыми разводами оседают на ткани после стирки. Как вернуть цвет черной одежде и выполоскать весь порошок – читайте в материале OBOZREVATEL.

Специалисты советуют интересный лайфхак. Для предотвращения разводов и сохранения насыщенности цвета рекомендуют в отсек для моющих средств класть черный перец. Мнения пользователей в сети разделились: одни говорят, что способ очень действенный, другие сетуют на риск повреждения ткани.

Шаг 1. Постирайте черные вещи в машинке, включив обычный режим.

Шаг 2. На этапе полоскания следует положить в контейнер для моющих средств немного черного перца. Достаточно будет одной столовой ложки.

Шаг 3. Включаем режим полоскания. Эксперты уверяют, что перечное полоскание придаст одежде насыщенную яркость.

А для предотвращения тусклости цветных вещей можно использовать обычную соль. Есть несколько эффективных лайфхаков. Соль даже добавляют на этапе полоскания в качестве бельевого кондиционера. Но использование этого ингредиента имеет определенные оговорки. Детальнее об особенностях стирки с солью читайте в материале.

Кстати, экспресс-режим подходит не для всех тканей и делает стирку более энергоемкой. А вот стирка при более низкой температуре потребляет до 59% меньше энергии, что может снизить счета за электричество и воду. Кроме того, популярные ныне био-порошки содержат специальные ферменты, которые теряют действие при температуре выше 30 °C.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как долго можно оставлять мокрое белье в стиральной машинке.

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