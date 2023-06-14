Как в июне вдвое увеличить урожай картофеля: секретный способ

Основная задача в начале лета – обеспечить картофель всем необходимым для нормального формирования и развития клубней. Картофель любит подкормку и полив. Если правильно выбрать сорт и период посадки, уже в июле можно получить первые плоды.

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Есть распространенный миф о том, что на небольшом участке получить богатый урожай картофеля вряд ли возможно. OBOZREVATEL разбирался, как с помощью простых правил полива и подкормки можно вдвое увеличить урожай.

Поливать картошку лучше вечером, когда не так ярко светит солнце. Во время вечернего полива вода хорошо впитается в почву, а не мгновенно высохнет под палящими лучами. Кроме того, это защитит листья от солнечных ожогов. Особенно важен полив на этапе цветения растений. Каждый куст советуют поливать под корень, выливая приблизительно по три литра воды.

Если почва песчаная или супесчаная, можно немного увеличить объем полива. Суглинок и торфяная почва наоборот требует меньшего количества влаги – частый полив может привести к заболачиванию.

В июне можно подкормить картофель древесной золой. Оптимальной будет пропорция: три столовых ложки золы на один квадратный метр. Еще одно действенное удобрение – сульфат калия. Его следует вносить в период формирования бутонов. Благодаря таким подкормкам картофель получит питательные вещества, которые будут способствовать активизации роста.

Но не все удобрения полезны. Есть мнение, что поваренная соль может отпугивать вредителей. Это не больше, чем миф. Вредители никак не реагируют на наличие соли в почве. Некоторые растения могут даже страдать от ее чрезмерного количества. Также сода и банановые шкурки – очень сомнительные удобрения. Какие еще подкормки могут навредить растениям – читайте в материале.

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