Как прогнать колорадских жуков с огорода: рецепт спасительной смеси

Колорадские жуки – одни из самых досаждающих огородных вредителей. Они быстро размножаются, дают большое потомство и обладают огромным аппетитом, чем очень быстро уничтожают кусты картофеля. Если не заняться ими вовремя, все усилия по выращиванию урожая будут тщетны. Поэтому обрабатывать огород от колорадов начинают задолго до цветения этого овоща.

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Обычно с полосатыми вредителями борются с помощью химических инсектицидов. Также в ход идет ручной сбор личинок жука и их дальнейшее уничтожение. Но приготовить средство нужного действия можно и из более экологичных составляющих. OBOZREVATEL рассказывает несколько рецептов.

Опрыскивание с чесноком

Жгучие вещества в составе чеснока способны уничтожить колорадских жуков не хуже магазинных средств. Использовать их свойства лучше всего в форме опрыскивания. Тогда необходимые вещества попадут на листья, которыми питаются жуки, и уничтожат вредителя, не повредив растению.

Чтобы приготовить соответствующую жидкость, нужно взять 200 г зубчиков чеснока – не обязательно очищенных, измельчить их и размешать их в ведре воды. Далее ведро ставят на медленный огонь и варят, помешивая в течение 60-80 минут. Когда чеснок хорошо проварится, в средство добавляют 40 миллилитров жидкого хозяйственного мыла (можно также растворить в воде 40 г натертого сухого мыла), перемешивают жидкость и сразу выключают огонь. Смеси нужно дать остыть и сразу после этого ее можно использовать для обработки кустов картофеля.

Опрыскивание с луковой шелухой

Лук тоже неплохо справляется с уничтожением колорадов. Вредитель не выносит даже запаха этого растения, поэтому неиспользуемая в пищу часть овоща может помочь в борье с ним.

Для приготовления опрыскивания понадобится 0,5 кг сухой луковой шелухи. Ее высыпают в ведро, заливают 10 литрами холодной воды, ведро накрывают и оставляют в прохладном затененном месте на двое суток. Когда настой будет готов, его процеживают и вмешивают в полученную жидкость 60 миллилитров хозяйственного мыла. Опрыскивание сразу готово к использованию.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, когда и как правильно окучивать картофель, чтобы получить большой урожай.

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