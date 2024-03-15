Как убирать в ванной, чтобы плитка всегда блестела: простые советы

Сохранить плитку в ванной комнате чистой и сияющей весьма непросто, особенно в местах, постоянно контактирующих с водой. Межплиточные швы могут стать настоящим рассадником плесени, ведь грибковые споры активно размножаются именно во влажных условиях.

На плитке также может скапливаться грязь и мыльные пятна, из-за чего поверхность выглядит неряшливой и неприглядной. Эксперты рассказали, как с помощью правильных средств и методов очистки можно быстро избавиться от пятен.

Как почистить плитку в ванной

Прежде всего, нужно обязательно проветрить ванну, открыв окно или включив вентилятор. Это поможет уменьшить запах некоторых моющих средств и ускорит процесс высыхания.

Начните с протирания поверхности плитки влажной тряпкой или губкой, чтобы удалить грязь и пыль – так со временем будет легче очистить швы.

Для удаления грязи из межплиточных швов важно использовать моющее средство, которое эффективно удалит плесень и бактерии, не повреждая поверхность. Можно приобрести магазинный очиститель, специально предназначенный для этой цели, или сделать свое собственное домашнее средство, смешав пищевую соду с водой или уксусом.

Лайфхак для очистки

Смешайте воду и соду до образования пастообразной смеси и разбавьте уксусом. Втирать смесь нужно с помощью старой зубной щетки или щетки. Важно подождать 20-30 минут, чтобы активные компоненты подействовали и дезинфицировали поверхность.

После очистки швов тщательно промойте плитку чистой водой, чтобы удалить остатки средства. Затем высушите поверхность чистой тканью или полотенцем – это нужно для предотвращения накопления влаги и повторного образования плесени.

В профилактических целях специалисты советуют использовать специальный герметик между плитками, чтобы сохранить швы чистыми и защищенными от влаги.

Чистить плитку следует еженедельно. Следуя этим советам и методам, вы сможете поддерживать плитку сияющей и чистой, создавая более гигиеническую и безопасную среду в вашем доме.

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