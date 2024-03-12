Как избавиться от постоянной влаги в ванной: простой способ

Ванная комната может стать местом распространения плесени и размножения микробов. Это связано, прежде всего, с теплом и влагой, которые образуются каждый раз, когда вы включаете горячую воду. Чрезмерная влажность может не только привести к структурным повреждениям в комнате, но часто становится причиной проблем со здоровьем.

Конечно, это не значит, что пользоваться ванной или душем нужно реже. Предотвратить распространение плесени поможет простой лайфхак, о котором рассказало издание House Digest.

Эффективный лайфхак

Высокий уровень влажности воздуха, приводящий к размножению грибковых спор, может спровоцировать болезни дыхательных путей, дерматиты и аллергические реакции. Секрет состоит в том, чтобы предотвратить распространение плесени.

Камфора – это белое твердое вещество, часто поставляемое в кубиках, которые можно использовать для поглощения влаги. Камфора выделяет сильный аромат, который поможет в дезинфекции, ведь многие неприятные запахи, которые вы можете почувствовать в ванной комнате, на самом деле являются результатом избытка влаги.

Как избавиться от влаги в ванной

Наполните большую миску камфорными кубиками и поставьте ее на столешницу в ванной комнате или за унитазом. Если вы поклонник длительных водных процедур, этот метод может быть самым эффективным, если поставить чашу ближе по душу. Вы всегда можете выбрать декоративную емкость, чтобы лайфхак не отразился на эстетической привлекательности комнаты.

Несмотря на то, что камфора может впитывать влагу, важно отметить, что она становится токсичной, если ее употреблять внутрь или использовать ненадлежащим образом. Убедитесь, что вы не берете вещество голыми руками, особенно если есть вероятность его контакта с поврежденной кожей.

Камфору также никогда нельзя нагревать или подвергать воздействию открытого огня. Это означает, что вы должны держать ее подальше от любых свечей в комнате. Кроме того, камфора может быть смертельной для малышей, поэтому, прежде всего, стоит позаботиться о безопасности. Установите емкость в недоступном для детей месте или используйте альтернативные методы для уменьшения влажности, например, инвестируйте в осушитель воздуха.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как снизить влажность в ванной, если нет вытяжки.

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