Как стирать одежду, чтобы она не выцветала: полезные советы

После многократных циклов стирки одежда начинает тускнеть и выцветать. Причин может быть множество: от чрезмерно высокой температуры до неправильно подобранных моющих средств.

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Специалисты подобрали топ-5 советов для правильной стирки одежды. Детали рассказало издание Express.

Совет 1

Используйте холодную воду. Существует популярный миф, якобы стирать одежду, белье и полотенца стоит только при высоких температурах – так из ткани удалятся все бактерии, пылевые клещи и другие вредные микроорганизмы. На самом деле оптимальной является температура 30-40 °C. Этот показатель поможет уничтожить микробы и сохранит ткань от выцветания и растяжения. А популярные ныне био-порошки содержат специальные ферменты, которые теряют действие при температуре выше 30 °C.

Совет 2

Темные джинсы, свитшоты, спортивные штаны и футболки подвержены потере цвета. Предотвратить выцветание поможет стирка наизнанку. Это защитит не только цвет, но принты, вышивки или декоративные элементы на одежде. Кроме того, пот и кожный жир оседают на внутренней поверхности вещей. При стирке наизнанку вы сведете к минимуму влияние жесткой воды и моющих средств, что также является причиной выцветания волокон.

Совет 3

Выберите деликатный цикл стирки – этот режим поможет уменьшить трение, что обычно является одной из причин потери цвета.

Совет 4

Лучше предпочесть мягкие моющие средства – они разработаны, чтобы бережно воздействовать на ткань и сохранять цвет. Не используйте жесткие стиральные порошки, содержащие отбеливатели или другие сильные химические вещества.

Совет 5

Не перегружайте стиральную машину во избежание чрезмерного трения одежды. Аккуратно используйте кондиционеры – они могут оставлять светлые следы на темных тканях. В качестве альтернативы можно приготовить раствор из уксуса и соды.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какую температуру лучше устанавливать для стирки постельного белья и вместе с какой одеждой нельзя стирать полотенца.

Также OBOZREVATEL публиковал проверенные методы, которые помогут сэкономить на стирке.

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