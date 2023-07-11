Не 90 градусов: названа лучшая температура для стирки постели

Стирать постельное белье следует регулярно, в идеале – раз в неделю. В течение ночи на постели скапливаются мертвые клетки кожи, жир, пот, вирусы, бактерии и пылевые клещи.

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Самой распространенной ошибкой при стирке простыней и наволочек является установка слишком высокой температуры. Специалисты утверждают: отметка в 90 градусов не ускорит и не улучшит процесс очистки. Какая температура оптимальна для стирки постели, рассказало издание Express.

Эксперты по уборке Fantastic Services подчеркнули, что именно пылевые клещи и их побочные продукты вызывают наибольшее количество проблем. Эти микроскопические насекомые являются возбудителями аллергии и кожных высыпаний. Они присутствуют почти в каждом доме, и не обязательно, чтобы на поверхностях была видимая грязь. Избавиться от пылевых клещей очень сложно, а некоторые специалисты утверждают, что и вовсе невозможно.

"Пылевые клещи живут исключительно на мертвых клетках кожи, поэтому их слишком много в кроватях и на постельном белье. Их количество может достигать многих тысяч", – отметили эксперты.

Регулярная стирка постельного белья на некоторое время поможет уменьшить количество пылевых клещей. Следует придерживаться нескольких простых шагов.

Проверьте этикетку

Не игнорируйте инструкции по уходу за постельным бельем на этикетке. По словам специалистов, лучшая температура для стирки постельного белья – от 30 до 40 градусов.

Наполнение барабана

Один из мифов экономной стирки состоит в максимальной заполненности барабана: так якобы можно сэкономить и не включать машинку дважды. Однако не следует слишком перегружать прибор. Это не только не улучшит качество стирки, но может привести к поломкам. Эксперты предупредили, что "простыни становятся чище, если у них есть много места для движения в стиральной машине".

Правильные настройки

Некоторые стиральные машины имеют специальные настройки для стирки постельного белья. В противном случае установите показатели, указанные на этикетке.

Раздельная стирка

Не стоит стирать деликатные ткани вместе с более грубыми, например, с полотенцами. Важно помнить, что полотенца могут повредить простыни, ведь толстые ткани будут вызывать трение, приводя к скалыванию или разрывам деликатных тканей.

Моющие средства

Избыточное количество моющего средства может повредить волокна, в результате чего постельное белье будет быстрее изнашиваться.

Кстати, популярные ныне био-порошки содержат специальные ферменты, которые теряют действие при температуре выше 30 °C.

Ранее OBOZREVATEL публиковал проверенные методы, которые помогут сэкономить на стирке.

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