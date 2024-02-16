Как сохранить здоровый сон в условиях войны: важные советы

Качественный здоровый сон во время войны – звучит как утопия. Казалось бы, как можно спать, когда тревога стала постоянным спутником нашей жизни. Однако пренебрегать этой базовой потребностью человеку нельзя ни в коем случае.

Недостаток сна угрожает организму целым рядом опасных последствий: от потери внимательности до снижения иммунитета. Правильный режим наоборот – почти панацея. Наладив свой сон, можно преодолеть стресс, депрессию, избежать болезней сердца, продлить молодость и вообще полюбить жизнь.

Да, сделать его качественным во время войны сложнее, чем при обычных условиях, но возможно. В этой статье мы рассмотрим несколько правил, которые помогут проститься с бессонницей и вернуть желание жить полноценно.

Комфорт в спальне

Поскольку враг регулярно работает над ухудшением морального состояния украинцев, он активизируется именно ночью, чтобы повысить градус напряжения в обществе.

Когда есть возможность спать не укрытии, а в своем привычном "гнездышке", сделайте его максимально комфортным. Попрощайтесь с телевизором и гаджетами не менее 30 минут до сна. Пусть спальня станет темным, тихим и прохладным оазисом. Расслабьтесь перед сном: примите ванную или почитайте книгу.

Кровать имеет значение

Исследователи Калифорнийского университета в Беркли, чтобы вернуть здоровый сон, советуют пользоваться тяжелым одеялом. Оно снижает уровень тревожности и стресса, имитирует ощущение объятий и хорошо согревает.

А вот группа итальянских исследователей в своей работе, опубликованной в National Library of Medicine, пришла к выводу, что качество сна значительно ухудшает боль в пояснице. То есть лучшим другом человека, стремящегося улучшить свой сон, должен стать качественный матрас. Как пишут исследователи, пациенты с матрасом средней жесткости сообщили о более высоком уровне улучшения физического состояния по сравнению с твердыми и мягкими. Хотя последние тоже станут незаменимыми на разных этапах жизненного пути.

Ввиду этого, домашним терапевтом, массажистом и даже психологом в одном флаконе могут стать матрасы "Венето". В зависимости от модели они имеют несколько зон поддержки разную жесткость и свободны от электростатического напряжения. Спина поблагодарит, а волосы не станут дыбом, как бы вы ни качались в постели.

Ортопедические матрасы "Венето" отличаются от обычных способностей существенно улучшить качество жизни и лишить человека риска неприятных заболеваний. Их полезные свойства отметили даже врачи-ортопеды во время исследований сна своих пациентов. В частности, наблюдения показали:

– Непрерывный сон в течение ночи и хорошее самочувствие с утра.

– Поддержание позвоночника и предотвращение остеохондроза и отложения солей.

– Правильное положение тела во время сна, что способствует хорошему восстановлению сил.

– Исчезновение бессонницы и головных болей.

– Противоаллергические свойства.

Сделать правильный выбор, учитывая ваши предпочтения, особенности телосложения и состояния здоровья, помогут специалисты в магазинах "Венето".

"Венето" – это украинский бренд, занимающийся производством матрасов и мебели уже более 30 лет. За это время компания завоевала доверие не только жителей Украины, но и европейских потребителей.

Правила для полноценного сна в тревожные ночи

Биолог и соавтор книги "Когда я наконец высплюсь" Ольга Маслова привела несколько советов для здорового сна во время войны на платформе "Береги себя". Она напомнила, что в зависимости от индивидуальных особенностей и внешних факторов, нормальная продолжительность сна должна составлять 7–9 часов. Однако это не всегда возможно в условиях военного положения.

Чтобы минимизировать негативные последствия недосыпания на организм, специалист советует:

– Соблюдать темноту ночью, где бы ни приходилось спать. Если идете в бомбоубежище, возьмите маску для сна или закройте глаза шарфом.

– Готовиться к ночным тревогам заранее, чтобы минимизировать количество света. При необходимости используйте тусклый ночник вместо яркого фонарика, а все необходимые для похода в укрытие вещи (теплая одежда, вода и т.д.) сложите в сумку с вечера.

– После восьми часов вечера переключать гаджеты в ночной режим. Это снизит их привлекательность – вы сможете ответить на сообщения, но желание "зависнуть" в ленте на часок будет меньше.

– Обустроить комфорт в укрытии. Возьмите с собой подушку, одеяло, крем, которым обычно пользуетесь, если с вами дети – игрушки для них. Это позволит в необычных условиях создать свое привычное пространство.

– Если вы в безопасности, но спать не можете из-за тревоги, попробуйте медитации и специальные дыхательные практики для сна.

Итак, пользуйтесь советами и пусть ваш сон будет здоровым и без тревог.

Как сообщал OBOZ.UA:

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