Как не мерзнуть ночью в холодной квартире: полезные лайфхаки от экспертов по сну

Ощущение холода ночью может нарушить ваш сон. Невозможность согреться мешает засыпанию и может разбудить ночью. Поэтому эксперты по сну советуют тем, кто испытывает проблемы с ночным отдыхом, обратить особое внимание на то, не мерзнут ли они в спальне.

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Если вы возитесь в постели из-за того, что у вас в квартире холодно, попробуйте хотя бы один из лайфхаков, которые советуют специалисты по правильному сну. OBOZ.UA подробно расскажет обо всех тонкостях.

Правильно выбирайте одеяло

Лучшим выбором зимней ночью станет пуховое одеяло. Оно достаточно тяжелое, что создает чувство уюта, и при этом проницаемое для воздуха, что позволит вашему телу свободно дышать во время сна. Для максимального комфорта положите его сверху на свое привычное тонкое одеяло. Так вы создадите себе привычные тактильные ощущения и при этом обеспечите дополнительное тепло.

Воспользуйтесь шерстяной простыней

Шерсть хорошо удерживает тепло, сохраняя его при этом на комфортном для человека уровне. Чтобы обеспечить себе уют во время сна, положите на кровать шерстяную простыню. Если вы чувствительны к шерсти и она вас "кусает", сверху застелите постель хлопчатобумажной тканью. Так будет даже теплее.

Правильно выбирайте пижаму

Популярные флисовые пижамы действительно хорошо сохраняют тепло. Но они сделаны из синтетики, которая плохо дышит, поэтому ночью вы можете проснуться от того, что сильно вспотели. Поэтому отдавайте предпочтение спальной одежде из натуральных тканей. И не забудьте о носках. Стопы бывает сложно согреть даже под очень толстым одеялом. Поэтому перед тем, как лечь в постель, воспользуйтесь носками. Но отдавайте предпочтение моделям без резинки, чтобы они не мешали кровообращению в ногах.

Используйте грелку

Если вечером вы ляжете в холодную кровать, на засыпание у вас может уйти много времени. Поэтому перед тем, как залезть под одеяло, согрейте постель с помощью грелки. Можно купить специальное устройство, а можно просто набрать в пластиковую бутылку горячей воды – такая конструкция тоже справится с задачей.

Установите термоштору

Если вы никак не можете прогреть помещение спальни и не спасает даже самая теплая постель, попробуйте установить на дверях и окнах термошторы. Они относительно недороги, легко монтируются благодаря магнитам или липкой ленте и хорошо блокируют потери тепла. А когда потребность в них исчезнет, их можно будет легко снять и спрятать до следующей зимы.

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