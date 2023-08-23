Как сказать на украинском 'надушиться': есть два варианта

Прекрасные дамы, желая оставлять после себя шлейф стойкого аромата, используют духи. В русском языке есть слово "надушиться", что значит опрыскать себя чем-нибудь ароматным.

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В украинском языке есть два аналога, о которых мало кто знает. Об этом в свое время рассказывал известный языковед, переводчик, публицист и общественный деятель Александр Пономарив.

"Надушиться" можно перевести на украинский язык следующим образом:

надухатися;

напахтитися.

"Олена надухалася так, що в кімнаті не було чим дихати".

" – Чим це ти напахтилася? – запитала Ксеня, принюхуючись до стійкого аромату магнолії та санталу."

Надушиться можно одеколоном, духами, туалетной водой, ароматическим спреем и т.д.

Кстати, приятный аромат вызывает… нет, не "восторг", а "захоплення" або "захват". О десятке вариантов, как можно описать восторг – читайте в материале.

Также OBOZREVATEL рассказывал, что согласно последним исследованиям НАН, в украинском лексиконе почти на две трети больше слов, чем считалось ранее.

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