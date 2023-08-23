Как сказать на украинском "надушиться": есть два варианта
Прекрасные дамы, желая оставлять после себя шлейф стойкого аромата, используют духи. В русском языке есть слово "надушиться", что значит опрыскать себя чем-нибудь ароматным.
В украинском языке есть два аналога, о которых мало кто знает. Об этом в свое время рассказывал известный языковед, переводчик, публицист и общественный деятель Александр Пономарив.
"Надушиться" можно перевести на украинский язык следующим образом:
- надухатися;
- напахтитися.
"Олена надухалася так, що в кімнаті не було чим дихати".
" – Чим це ти напахтилася? – запитала Ксеня, принюхуючись до стійкого аромату магнолії та санталу."
Надушиться можно одеколоном, духами, туалетной водой, ароматическим спреем и т.д.
Кстати, приятный аромат вызывает… нет, не "восторг", а "захоплення" або "захват". О десятке вариантов, как можно описать восторг – читайте в материале.
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