Как на украинском языке рассказать о 'восторге': милозвучные варианты

Умение описать свои эмоции – признак хорошего владения языком. Именно неумение ярко и пространно о них говорить удерживает некоторых людей от перехода на украинский.

Видео дня

Помочь тем, кто переживает из-за этого, решил блорег Андрей Шимановский, занимающийся популяризацией языка. В своем Instagram он опубликовал короткое видео о том, как можно на словах передать эмоцию, которую русскоязычные называют "восторг". (Чтобы посмотреть ролик, долистайте новость до конца)

Прежде всего, Шимановский правильно перевел ее название. На украинском ее правильно называть "захоплення" или "захват" с ударением на первый слог.

А дальше он привел десяток вариантов, как можно описать восторг. "Уяви, ти у захваті до нестями, до самозабуття", - начал Андрей. И дальше начал перечислять слова на обозначение сильной положительной эмоции:

несамовито;

феєрично;

божественно;

неабияк;

несказанно;

пречудесно;

предивно;

чарівно;

нечувано;

навдивовижу прекрасно.

"Если приложить усилия, то слова найдутся", – подытожил блоггер.

А в завершение ролика вместе с партнершей по видео добавил еще один маленький урок украинского в форме шутки. "Виходить, я могла просто відкрити словник", – говорит девушка. "Розгорнути", – исправляет ее Андрей. В украинском языке правильнее употреблять глаголы "розгортати" и "згортати" в отношении книг, блокнотов, тетрадей, брошюр и т.д.

Ранее OBOZREVATEL объяснял, в чем разница между словами "здатний" и "здібний".

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.