Дякую или спасибі: какое слово лучше использовать в украинском языке

Выразить благодарность другому человеку тоже нужно уметь правильно. Украинцы часто употребляют слово "спасибі" и думают, что оно заимствовано из русского языка.

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Известный языковед Александр Араменко объяснил происхождение этого слова и рассказал, как лучше поблагодарить. На самом деле слово "спасибі" известно украинцам еще в с XVI века.

Соединение слов "Спаси, Боже" образовало одно слово "спасибі". Так люди выражали благодарность и просили защиты у Бога.

Слово "дякую" является более распространенным в украинском языке и считается синонимом к "спасибі".

Языковед отметил, что усилить благодарность можно словами "дуже" или "красно" (это означает красиво или замечательно).

Дякую и спасибі – это правильные варианты, поэтому можете употреблять то слово, которое больше нравится.

Также Авраменко объяснил, как на украинском языке сказать "вгрустнулось". Иногда одно слово можно перевести только несколькими.

Например, русское слово "вгрустнулось" на украинском будет – "огорнув смуток". А два русских слова "не сметь", на украинском языке будет как "зась".

У каждого языка свой колорит, поэтому не всегда нужно переводить дословно.

Например, украинскому слову "пильнуй" соответствует русское выражение "держи ухо востро", а слову "вылежуватися" – русское словосочетание "валятся в постели".

Ранее OBOZREVATEL публиковал объяснение филолога, как на украинском языке будет слово "однофамилец".

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