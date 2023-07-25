Как сделать две орхидеи из одной: простой способ

Орхидея – одно из самых требовательных комнатных растений. Она требует правильного освещения, оптимального режима полива и качественных удобрений.

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Орхидею фаленопсис можно размножать несколькими способами. Однако размножение возможно только при условии, что растение не испытывает недостатка в питательных веществах. Как сделать две орхидеи из одной, рассказало издание Sante Plus.

Как размножить орхидею

Процесс нужно проводить стерильными инструментами: садовые ножницы или острый нож предварительно продезинфицируйте спиртом.

Шаг 1. В первую очередь следует тщательно очистить корневую систему орхидеи и срезать часть корней.

Шаг 2. У вас будет одна орхидея с нормальными корнями и одна – со срезанным. Посадите оба растения в отдельные горшки с новым субстратом и свежим мхом и полейте водой. Помните, что избыток воды является основной причиной гибели орхидей.

Шаг 3. Вскоре у орхидеи вырастет первый лист, а у старого растения появятся новые корни. При правильном уходе каждые 2 года растение дает в среднем 3 новых ростка.

Уход за орхидеями

В период летнего зноя эксперты советуют разбрызгивать воду вокруг растений, если температура в комнате выше 20°C. Вода не должна застаиваться у основания листьев.

При влажности менее 60% поставьте горшки на большой герметичный поддон, устланный мхом или влажной глиняной галькой.

Орхидея не любит яркий свет. Летом нужно корректировать режим освещения, чтобы цветок не "сгорел" от чрезмерной солнечной нагрузки.

В качестве подкормки можно использовать апельсиновое, молочное или лимонное удобрение.

Кстати, для орхидей лучше выбрать пластиковые емкости – в них растения получают достаточное количество света, качественный дренаж и необходимую циркуляцию воздуха. Какие преимущества и недостатки стеклянных, глиняных и керамических вазонов – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что рядом с некоторыми растениями орхидея не сможет нормально расти и развиваться. Например, агавовые, араукариевые и перечные растения будут негативно влиять на орхидею.

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