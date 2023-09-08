Как сделать, чтобы в ванной приятно пахло: секрет профессиональных уборщиц

Ванная комната может стать местом активного размножения грибковых спор и болезнетворных микробов. Плесень разрастается невероятно быстро, приводя к аллергии и заболеваниям дыхательных путей.

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Сантехника же загрязняется известковым налетом, основная причина которого – жесткая водопроводная вода. С течением времени грязь и налет накапливаются, начинается процесс размножения микробов и очистить сантехнику становится очень трудно. Издание Express рассказало о лайфхаках по уборке ванной и унитаза, которые дезинфицируют и избавят от неприятного запаха.

Профессиональная уборщица, известная в сети под ником Jetlag Remedy, поделилась экспертными советами о том, как достичь оптимальных результатов, избегая типичных ошибок.

В первую очередь, она советует оставлять моющие средства и спреи на поверхностях в течение минимум 5-10 минут, прежде чем вытирать их. Это позволяет активным компонентам проникать внутрь и разъедать ржавчину, налет и грязь, облегчая дальнейший процесс очистки.

Кроме поверхностного мытья, она отмечает важность надлежащего ухода за дренажами. Использование щетки с жесткой щетиной избавиться от неприятных запахов.

Для более тщательной очистки следует снять крышку унитаза, чтобы получить доступ к труднодоступным местам – там обычно скапливаются микробы.Также следует регулярно опорожнять мусорное ведро, чтобы предотвратить появление неприятных запахов.

Следующий совет – попробовать ароматические саше или ватные палочки с эфирными маслами. Например, можно промокнуть салфетку эфирным маслом, свернуть ее в виде конуса и поставить в угол, на стиральную машинку, полку или шкаф. Обратите внимание, эфирные масла имеют очень насыщенный концентрированный аромат, так что достаточно будет нескольких капель.

Ароматические саше можно купить в отделе бытовой химии – они стоят недорого. Их легко сделать и самостоятельно, наполнив мешочки разнотравьями: мелиссой, мятой, ромашкой, лавандой, гвоздикой, розмарином, тимьяном и т.д.

Для чистки унитазов эффективными будут средства на основе кислот: лимон или уксус. Как быстро и качественно очистить унитаз – читайте в материале.

Кстати, часто для мытья унитазов используют горячую воду – она якобы может уничтожить все вредные бактерии. OBOZREVATEL разбирался, почему сантехники не советуют выливать кипяток в унитаз и как это может повлиять на сантехнику и трубы.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как сделать, чтобы дома приятно пахло без использования химии.

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