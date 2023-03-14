Будет стоять натуральный аромат: как сделать, чтобы дома приятно пахло без использования химии

Приятный аромат создает в доме особую атмосферу тепла и уюта. Некоторые ароматизированные продукты скрывают нежелательные запахи, но воздух в комнате наполнится стойкими химозными испарениями, которые могут привести к головным болям.

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Поэтому иногда трудно найти действенные способы поддержания свежего и чистого запаха в помещении. Издание Apartment therapy рассказало, как сделать, чтобы дома приятно пахло без использования химии.

Эфирные масла

Это природные эссенции, которые быстро и эффективно избавят от неприятного запаха в доме. По одной из версий, эфирные масла обладают лечебными свойствами, поэтому их часто используют в ароматерапии.

Эксперты советуют выбрать масло с запахом лимона, апельсина или грейпфрута. Кстати, цитрусовые ароматы эфирных масел можно смешать с уксусом во время уборки. Масла нейтрализуют резкий запах уксуса. Приготовив таковой раствор, можно мыть пол и остальные поверхности в комнате.

Избегайте отбеливателей

При уборке следует избегать продуктов, содержащих отбеливатели или имеющих химозный аромат. Подобные средства могут даже вызвать аллергию. Если вы все же вынуждены использовать продукты с сильным запахом, обязательно откройте несколько окон для обеспечения надлежащей вентиляции.

Соблюдайте распорядок уборки

Регулярная уборка – залог отсутствия стойкого неприятного запаха. Конечно, если оставлять на ночь грязную посуду и раз в неделю выносить мусор – в помещении не будет стоять аромат свежести.

Комнатные растения

Эксперты советуют выбрать следующие комнатные растения:

Эвкалипт

Лаванда

Жасмин

Герань

Хойя

Кубинское орегано

Гардения

Свежие травы или букет цветов также наполнят дом приятным запахом. Но не поливайте растения излишне, иначе запах в комнате станет затхлым.

Попробуйте воздухоочиститель

Воздухоочиститель поможет удалить аллергены и загрязняющие вещества. Ваш дом будет пахнуть свежестью и чистотой.

Лайфхак с содой

Пищевая сода естественным образом поглощает и нейтрализует запахи. Карина Тонер, операционная менеджерка Spekless Cleaning, предлагает просто насыпать соду в миску или банку в комнате, положить ее в холодильник или на дно мусорного ведра. Или перед тем, как пылесосить, посыпать ковер содой. Она впитает неприятные запахи.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о разных способах изготовить домашние ароматизаторы.

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