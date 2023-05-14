Можно ли выливать кипяток в раковину и унитаз: последствия будут серьезными

Горячая вода очень опасна для канализационных труб, поэтому сантехники не рекомендуют выливать кипяток в раковину и в унитаз. Дело в том, что часто при изготовлении современных труб используют не очень долговечный пластик. Он не рассчитан на контакт с высокими температурами.

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Труба, в составе которой есть пластик, может размягчиться. Это, в свою очередь, приведет к протеканию. О других последствиях выливания кипятка в раковину – читайте в материале OBOZREVATEL.

Сантехники успокаивают: если не выливать кипяток в раковину или унитаз регулярно – ничего плохого не случится. Можно выливать небольшое количество горячей воды, которая, контактируя с водопроводной системой, быстро остынет.

Старые чугунные трубы – более крепкие, чем некоторые современные, но при резких перепадах температур металл начинает со временем "уставать" и становиться ломким.

Кипяток не стоит выливать в унитаз, ведь здесь скрыт двойной риск. Керамический унитаз может просто треснуть. Во-вторых, горячая вода не успеет остыть, даже если разбавить ее водой из бачка. Перепад температур опять же приводит к повреждению металла. То есть двойной риск связан с повреждением и унитаза, и труб.

Таким образом, дайте кипятку по крайней мере 5-10 минут охладиться, прежде чем выливать его в раковину или в унитаз. Сантехники также рекомендуют, выливая кипяток в раковину, сразу же – во время, а не после слива – открыть холодную воду.

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