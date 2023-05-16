Как сделать, чтобы на кухне всегда приятно пахло: простой способ

Кухня – место контрастов. Кроме самых аппетитных привлекательных ароматов домашней выпечки, здесь могут появиться не слишком приятные запахи пригоревшей пищи или испорченных продуктов, которые не успели вовремя выбросить из холодильника.

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Иногда запахи настолько глубоко проникают в поверхности и оседают на тканевых обивках, что не помогают ни проветривания, ни дорогим аромадиффузоры. Как сделать, чтобы на кухне всегда приятно пахло – читайте в материале OBOZREVATEL.

Специалисты по уборке советуют один интересный лайфхак, который точно поможет избавиться от надоедливых запахов. Не придется тратить ни слишком много времени, ни средств. Сделав специальные ароматические саше, можно надолго забыть об стойком неприятном запахе.

Понадобится лишь небольшой тканевой мешочек, который можно купить или сшить, и душистые травы.

В качестве наполнения подойдут:

лаванда

душица

мелисса

гвоздика

розмарин

мята

майоран

лимонник

чабрец

лепестки розы

сушеная цедра цитрусовых.

Для пошива мешочка нужно выбрать натуральные ткани: хлопок, лен, канву или даже мешковину. Синтетика "не будет дышать" и будет плохо пропускать аромат трав. Сумку можно прошить по периметру, а можно оставить верх открытым и перевязать его декоративной лентой – так наполнение можно периодически менять.

Такими саше можно украсить интерьер или положить их в шкаф, предварительно очистив поверхность. Можно пропитать ткань несколькими каплями эфирных масел.

Кстати, по одной из версий, эфирные масла обладают лечебными свойствами, поэтому их часто используют в ароматерапии. Эксперты советуют выбрать масло с запахом лимона, апельсина или грейпфрута. Цитрусовые ароматы эфирных масел можно смешать с уксусом во время уборки. Масла нейтрализуют резкий запах уксуса. Приготовив таковой раствор, можно мыть пол и остальные поверхности в комнате.

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