Невероятный аромат для ванной комнаты: как сделать, чтобы дома приятно пахло

Неприятный запах в ванной может испортить впечатление даже от дизайнерского ремонта. К счастью, от него можно избавиться. Если плохой запах не вызывают проблемы с чистотой помещения, существует немало вариантов, как сделать, чтобы в ванной и туалете приятно пахло. Обычный освежитель в них не входит. Он действует недолго и аромат обычно имеет сомнительный.

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Издание Sante Plus собрало несколько способов получше. Но прежде чем браться за ароматизацию воздуха, проверьте свой санузел, возможно проблему можно устранить простой уборкой. Атмосферу в этом помещении могут испортить:

плесень и затхлость из-за высокой влажности;

забитые стоки;

проблемы с вентиляцией.

Как избавиться от неприятного запаха, если вы нашли его источник

Проветривайте ванну. Открывайте дверь после водных процедур, чтобы избежать застоя пара. Используйте осушитель воздуха и не забывайте включать вытяжку. Вовремя стирайте все полотенца, коврики и шторки и следите, чтобы они просыхали во время использования. Регулярно мойте сантехнику.

Также можно дезодорировать канализационные стоки. Если они не забиты и не требуют применения специальных чистящих средств, воспользуйтесь содой. Насыпьте по столовой ложке соды в каждый сток, оставьте ее на две минуты, а затем влейте стакан белого уксуса. Через 5 минут, когда смесь подействует, промойте стоки горячей водой. Когда все эти проблемы устранены, можно приступать к ароматизации помещения.

Ароматизируйте рулоны туалетной бумаги

Запас туалетной бумаги, которая есть у вас дома, может помочь освежить атмосферу в туалете. Просто смочите втулку детским или эфирным маслом по вашему выбору. Бумага не испортится, а рулон станет источником приятного аромата. Просто поставьте его в открытое место.

Купите средство для туалетного бачка

Шарики, кубики или другие формы средств для туалетного бачка не только приятно пахнут, но и помогают поддерживать чистоту унитаза. Просто поместите их внутрь бачка, и они будут постепенно растворяться и действовать в течение достаточно длительного времени.

Поставьте ароматный букет

Покупать свежие цветы для туалета несколько раз в неделю совсем не обязательно. Декорировать помещение можно композицией из сухостоя. К примеру, лаванда даже в высушенном виде распространяет вокруг себя характерный приятный аромат. Также сухие растения можно смазать любимым эфирным маслом, если сами по себе они не пахнут.

Воспользуйтесь диффузором эфирного масла или аромалампой

Диффузор с эфирными маслами выбрасывает в воздух мелкие капли ароматического средства, наполняя помещение чудесным благоуханием. Аромалампа работает через нагревание. Налейте в ее чашу воду, добавьте несколько капель масла и зажгите в специальном отделении чайную свечу. Свеча нагреет воду, и масло начнет постепенно испаряться. Но если у вас есть домашние животные, будьте осторожны – некоторые масла могут быть для них токсичными.

Зажгите ароматические свечи

В отличие от аромапалочек, свечи не распространяют вокруг себя неполезный дым. Более того, варианты на основе натурального соевого воска станут безопасным выбором для маленького помещения, каким является туалет или ванна.

Купите аромадиффузор

Баночка с маслом, в которое вставляются специальные поглощающие палочки, будет действовать дольше других средств. Также аромат, который она распространяет, будет не слишком резким. Выбор запахов аромадиффузоров просто огромен. Вы обязательно найдете что-то себе по вкусу.

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