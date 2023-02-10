Аромат запомнят все гости: как сделать, чтобы дома приятно пахло

Как капля духов завершает модный образ, так и приятный запах создает атмосферу в доме. Потому на рынке существует так много вариантов ароматов для дома. Большинство из них синтетические, а некоторые, особенно простые и массовые варианты, еще и не очень приятны. Между тем вопрос, как сделать, чтобы в доме приятно пахло, легко решается собственноручно с помощью натуральных средств.

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OBOZREVATEL собрал несколько рецептов, как ароматизировать свое жилье. Все они исключительно натуральны и достаточно долговечны.

Кофе

Большинство людей обожают аромат кофе, даже те, кто не употребляет этот напиток. Кофе способен действовать, как дезодорант, устраняя неприятные запахи. Запах на кухне можно убрать, просто прожарив на сухой сковороде несколько столовых ложек молотого кофе. Порошок нужно будет постоянно помешивать, чтобы он не пригорел. В других помещениях можно расставить мисочки с молотым кофе. Он впитает в себя посторонний запах, наполнив помещение благоуханием. Лучше насыпать кофе в широкую емкость, так он будет отдавать аромат более эффективно. Также можно сделать подсвечник из кофейных зерен в банке. Просто погрузите в них чайную свечу. Пока она будет гореть, запах под действием тепла будет выделяться достаточно выразительно.

Зеленый чай

Аромат этого напитка не так интенсивен, однако он не хуже справляется с дезодорированием помещений. На время развесьте сухие пакетики зеленого чая во всех местах, где есть движение воздуха (в дверных проемах, на окнах), а также в центре помещений, которые вы хотите освежить. После этого устройте всюду сквозняк. Если вам нужно быстро избавиться от постороннего запаха в каком-нибудь помещении, занесите туда большую емкость с очень крепким зеленым чаем. Оставьте его остывать, за это время он наполнит комнату своим горьким запахом, который вскоре исчезнет и оставит после себя только свежий воздух.

Живые растения

Вспомните, как хорошо пахнет в овощном отделе супермаркета, когда там выставляют свежий базилик или мяту. Ароматическую зелень можно выращивать и на подоконнике. Причем время года не будет иметь значения, растение все равно прорастет. Его листья можно будет срезать для приготовления блюд – от этого запах на время будет становиться только сильнее. Также улучшить аромат в доме могут цветущие растения, как комнатный жасмин, лаванда или орхидея. Или какой-нибудь вид хвойных, пригодный для выращивания дома. Хорошая идет – сосна бонсай.

Помандер

Изобрели это украшение на Востоке, а в Европу оно попало еще в Средневековье. Шарообразный аксессуар наполняли эфирным маслом и носили как дополнение к наряду, украшали им четки, а большими помандерами стилизовали интерьер. Изготовить помандер для дома можно из фруктов или цветов. Так на Рождество часто берут апельсин, любой другой цитрус или яблоко и делают в нем много отверстий, в которые вставляют высушенные почки гвоздичного дерева – популярную приправу, которую можно найти в любом супермаркете. Из гвоздики можно делать целые орнаменты на фрукте и украшать его лентами или бусинами. Цветочный помандер изготавливается из любых цветов, которые собираются в шарообразное украшение. К примеру их можно воткнуть во влажную флористическую губку. Минус такого ароматического украшения в его недолговечности. Плюс – это очень красиво.

Саше

Ароматическое саше смотрится не так декоративно, как помандер, зато как чудесно пахнет. Саше – это бумажная или холщовая подушечка с ароматическим наполнителем. Это могут быть лепестки цветов, благоухающая древесина, кожура цитрусовых, пряности, травы и т.д. Миксовать аромат можно по своему вкусу и добавлять к наполнителю эфирные масла и ароматические эссенции. Учитывая свойства запахов, можно создавать успокаивающие саше для спальни или стимулирующие на рабочее место. Вариантов множество. Такой ароматизатор можно оставлять в шкафах, чтобы одежда и белье приятно пахли, а можно раскладывать в комнатах.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как наполнить приятным ароматом ванную.

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