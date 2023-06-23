Как сделать, чтобы дом выглядел дорого: три простых способа, которые по карману каждому

Не обязательно наполнять дом дизайнерскими и дорогими вещами, чтобы создать атмосферу уюта. В настоящее время в тренде минимализм, функциональность и внимание к деталям.

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В сети набирает популярность видео, где эксперт Шантель Мила делится интересными советами по быту и уборке. Она рекомендует использовать три правила, которые помогут эстетически и аккуратно обустроить дом, независимо от выбранного вами стиля интерьера.

Дом несомненно стоит упорядочивать в соответствии с собственными вкусовыми предпочтениями, и если вам нравится классические или восточные интерьеры, либо сложные узоры и драпировки в стиле ампир – это также будет удачным решением. Главное – не загромождать комнату лишними предметами.

Правило 1

Трудно представить современную квартиру без бытовой техники. Однако нагромождение кабелей и проводов производит впечатление беспорядка в комнате. Скройте кабели и провода, используя корзины для маршрутизаторов и кабельные коробки для розеток.

Правило 2

Используйте правило золотого треугольника (другое название – правило третей) при оформлении дома. Секрет заключается в стилизации элементов с нечетными номерами в форме треугольника для создания визуального баланса.

Правило 3

Теперь обратим внимание на мягкую мебель. Выстирать наволочки и пледы можно с несколькими каплями эвкалиптового масла – оно поможет избавиться от пылевых клещей. Шерсть на диване – типичная картина для владельцев кошек и собак. При отсутствии регулярной уборки она накапливается и прилипает к обивке. Универсальный совет заключается в регулярной и качественной очистке волокон. Какие лайфхаки помогут очистить диваны – читайте в материале.

Кстати, между опрятностью и чистотой есть разница. Вы можете помыть посуду, вытереть пыль и до блеска отчистить поверхности, но кое-как разбросанные вещи, чашки на столе и игрушки на полу сделают комнату неопрятной с виду. OBOZREVATEL рассказывал, как сделать, чтобы дома всегда было чисто.

Также OBOZREVATEL рассказывал, какие вещи никогда не следует хранить на кухне.

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