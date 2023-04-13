Как сделать, чтобы дома всегда было чисто: секреты опытных хозяек

Чтобы поддерживать дом в чистом и опрятном виде нужно регулярно проводить уборку. Но между опрятностью и чистотой есть разница. Вы можете вымыть посуду, вытереть пыль и до блеска отчистить поверхности, но кое-как разбросанные вещи, чашки на столе и игрушки на полу сделают комнату неопрятной с виду.

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Эксперты по уборке советуют научиться нескольким важным лайфхакам, которые помогут сделать так, чтобы в доме всегда было чисто. Детальнее рассказало издание Еxpress.

Правило 1

Необходимо научиться обращать внимание на детали. Попытайтесь не бросать одежду на спинку стула в конце рабочего дня, не оставлять обувь на пороге, а сразу ставить ее на полочку, развешивать выстиранное белье в шкаф сразу после того, как оно высохло. Эти простые правила сделают дом более опрятным.

Правило 2

Еженедельные большие уборки на выходных требуют много времени и усилий. Можно поддерживать чистоту, соблюдая мелкие ежедневные ритуалы:

мыть посуду сразу после еды

ежедневно протирать поверхности от пыли

класть вещи сразу на полочки или у шкафа

Правило 3

Избавьтесь от ненужных предметов. Не накапливайте в доме кучу старого хлама. Не загромождайте квартиру старой изношенной одеждой, сломанными девайсами, ненужными аксессуарами. Чем больше свободного пространства – тем чище кажется квартира.

Правило 4

Эксперты советуют ввести "правило утилизации". Выделите специальный ящик, в который каждый член семьи будет складывать вещи, которыми почти не используются, но, возможно, они когда-нибудь еще понадобятся.

И установите время – например, 1-3 месяца. Если в течение этого срока вещь не понадобилась, ее следует выбросить.

Правило 5

Пусть у каждой вещи будет свое место в определенной комнате. Выделите полочку для круп и специй на кухне, ящик для постельного белья в спальне, полки для книг и журналов в гостиной, места для игрушек в детской. Так ваш дом будет всегда выглядеть опрятным.

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