Как избавиться от шерсти кошек и собак на диване: советы

Шерсть на диване – типичная картина для владельцев кошек и собак. Со временем она накапливается, забивается в щели, прилипает к обивке и подушкам, летает в воздухе, оседает буквально на всех поверхностях.

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Конечно, избавиться от шерсти при наличии питомцев в доме невозможно. Универсальный совет заключается в регулярной и качественной очистке волокон. Чем убрать шерсть животных на диване рассказало издание Tap into Roxbury.

Способ 1

Самый простой способ убрать шерсть домашних животных из дивана – вычистить ее пылесосом. Чтобы не повредить ткань, следует взять более деликатные ручные пылесосы или использовать специальную насадку в обычных. Щетка на пылесосе может оказаться слишком грубой для волокон.

Способ 2

В зоомагазинах продаются специальные щетки, предназначенные для сбора шерсти домашних животных из обивки. Используйте их согласно инструкции, поскольку многие щетки эффективны для чистки только в одном направлении.

Способ 3

Валик для ворса используют для удаления шерсти на разных поверхностях: на диванах, одеялах, подушках или одежде. Также можно приобрести прорезиненные перчатки для сбора шерсти.

Способ 4

Используйте обычную губку: она должна быть слегка влажной, а не насквозь мокрой. Протирайте диванные подушки в одном направлении, пока не удалите всю шерсть с поверхности.

Способ 5

Специалисты рекомендуют приготовить чистящий раствор. В пульверизатор с чистой водой добавьте немного кондиционера или смягчителя для тканей и распылите средство на мебель. Возьмите маленькое полотенце или сухую губку и протрите ткань. Этот способ – двойное преимущество: раствор не только удалит шерсть, но и очистит диван.

Кстати, больше всего линяют персидские кошки, редголы и мейн-куны. А вот то, что у сфинксов нет шерсти, не означает, что эти коты не линяют. Сфинксы линяют кожей, которая начинает отшелушиваться – эти чешуйки могут даже вызвать аллергию. Какие еще коты подвержены сильной потере шерсти – читайте в материале.

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