Как размножить орхидею дома, чтобы быстро росла: самые простые способы

Орхидея – красивый, но очень требовательный цветок. Она быстро реагирует на малейшие перепады температуры, влажности и освещения. Ее нельзя ставить на сквозняках и на слишком солнечных подоконниках.

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При правильном уходе каждые 2 года растение дает в среднем 3 новых ростка. Как размножить орхидею дома, чтобы быстро росла – читайте в материале OBOZREVATEL.

Способ 1

Специалисты выделяют несколько способов, с помощью которых можно размножить орхидеи. Важно выбирать, учитывая сорт и возраст растения.

Для симподиальных орхидей, подойдет способ разделения куста. Эти растения растут небольшими группками и образуют так называемые "псевдобульбы". Когда орхидеи становятся слишком большими и перестают цвести, их разделяют на части и пересаживают.

Осторожно извлеките орхидею из емкости, в которой она растет. Освободите и очистите корневую систему от субстрата. Разрежьте куст на несколько частей, каждая из которых должна иметь "псевдобульбы" и здоровые корни. Посадите каждую часть в отдельные емкости с новым качественным субстратом.

Способ 2

Моноподиальные орхидеи размножают черенкованием. Этот сорт имеет один стебель и не образует псевдобульб. Черенки берут с верхушки стебля или боковых побегов.

Отрежьте верхушку стебля или бокового побега с несколькими листьями. Поставьте черенок в воду или во влажный субстрат. Подождите, пока растение пустит корни. Возьмите горшок со свежим субстратом и пересадите черенок.

Способ 3

Орхидеи можно размножать и с помощью "деток". "Детками" называют маленькие ростки, произрастающие на стебле или псевдобульбе (в зависимости от сорта) материнской орхидеи. Эти отростки имеют свои листья и корневую систему, поэтому со временем могут развиваться в полноценные растения.

Детки должны окрепнуть и образовать несколько корней около 5 см в длину. Осторожно отделите побег от материнского растения. Посадите его в отдельную емкость с новым субстратом.

Способ 4

Семенной способ называют самым сложным и длительным. Семена орхидей очень мелкие и не содержат запаса полезных веществ, необходимых растению для развития – поэтому они не прорастают. Для прорастания нужна специальная симбиозная грибница, которая будет питать семена.

Дикие сорта орхидей, растущие в природе, могут размножаться семенным способом самостоятельно. Однако с декоративными комнатными растениями придется помучиться. Семенной способ требует стерильной питательной среды, постоянного контроля температуры, влажности и освещения.

Кстати, для орхидей лучше всего подходят пластиковые емкости – в них растение будет иметь достаточно света и качественный дренаж, а воздух будет беспрепятственно попадать к корням.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что нужно проверять орхидею на наличие вредителей. Также эксперты рекомендуют использовать удобрения: апельсиновое, молочное или лимонное.

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