Как почистить рюкзак: советы для ручной и машинной стирки

Рюкзаки не нуждаются в частой стирке, однако очищать их следует по крайней мере раз в несколько месяцев. Только представьте, сколько грязи, мусора и микробов собирает наружная тканевая поверхность. Можно ли стирать рюкзак в стиральной машине, зависит от инструкции по уходу за ним.

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Сушить рюкзак следует на свежем воздухе, чтобы предотвратить потерю формы. Основные советы для ручной и машинной стирки опубликовало издание Real Homes.

Выбирая пятновыводитель, обязательно учтите типе ткани, из которой изготовлен ваш рюкзак. Важно всегда читать этикетку с рекомендациями по уходу, чтобы не повредить изделие.

Для стирки вам понадобится:

мягкая зубная щетка;

стиральный порошок или гель для стирки;

пятновыводитель.

Как постирать рюкзак вручную

Шаг 1. Прежде всего извлеките все вещи из рюкзака. Вытряхните крошки вручную или воспользуйтесь пылесосом.

Шаг 2. Обработайте пятна. Нанести моющее средство на грязные участки и осторожно, чтобы не повредить ткань, зачистите пятна мягкой зубной щеткой.

Шаг 3. Замочите рюкзак в теплой мыльной воде. Очистите щеткой ремешки и наружную ткань. Для чистки внутренней стороны сумки желательно вывернуть ее наизнанку, чтобы облегчить процесс. Когда рюкзак станет полностью чистым, промойте свежей прохладной водой.

Шаг 4. Высушите рюкзак. Лучше всего сушить его на открытом воздухе.

Как стирать рюкзак в машине

Перед отправкой рюкзака в машинку обработайте сложные пятна моющим средством и протрите их щеткой.

Для стирки следует выбирать холодную температуру. Специалисты не советуют забрасывать в контейнер много стирального порошка, он может не вымыться из ткани, оставив белые разводы. Кроме того, популярные в настоящее время биопорошки содержат специальные ферменты, которые теряют действие при температуре выше 30 °C.

Кстати, эксперты не советуют запускать одну стирку в машинке вслед за другой. Чем это чревато и какой должен быть интервал между стирками – читайте в материале.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как безопасно постирать обувь в машинке.

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