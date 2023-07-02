Как безопасно постирать обувь в машинке: основные советы

У большинства людей есть любимая пара обуви, которой пользуются чаще всего. Поэтому хочется, чтобы они служили как можно дольше и выглядели опрятно.

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Когда нет времени, чтобы постирать кроссовки вручную, мы бросаем их в стиральную машинку, не задумываясь о последствиях. OBOZREVATEL собрал действенные советы, которые помогут сохранить красивый вид обуви.

Изделия из кожи, замши, винила и резины требуют особого ухода, а неправильная чистка испортит их внешний вид.

Туфли на каблуке или босоножки, которые изготовлены из атласа, шелка и украшены разными украшениями лучше отнести к профессионалу, потому что одно неосторожное движение испортит обувь и она уже не будет столь привлекательной.

Кроссовки из нейлона, хлопка и полиэстера смело можете стирать в машинке. Материал прочный и выдержит весь цикл стирки. Но перед этим нужно подготовить обувь.

Снимите шнурки, стельки и другие детали, вытряхните мусор, почистите все щелочки и подошвы маленькой щеточкой. Обувь поместите в сетчатый мешочек или наволочку, это не только убережет ее от повреждений, но и уменьшит шум во время стирки. Стельки и шнурки тоже уложите в отдельный мешочек и тогда можете запускать стиральную машинку.

Программу следует ставить как для деликатной одежды, чтобы были медленные обороты. Если есть возможность, выключите режим отжима и используйте жидкое стиральное средство или капсулы. Сухой порошок может не раствориться в воде и оставить пятна.

Если неприятный запах все равно остался, то постирайте стельки вручную. Для этого добавьте к теплой воде моющее средство для посуды или стиральный порошок и очистите их жесткой щеткой. Промойте под проточной водой и высушите.

Также пищевая сода легко справится с вонью. Для этого посыпьте поверхность и оставьте на ночь. Смесь поглотит стойкий запах.

Сушить обувь следует на свежем воздухе, но не под прямыми солнечными лучами. Сильная жара может привести к выгоранию цвета, а чтобы сохранить их форму, положите чистые тряпки или бумагу внутрь обуви. Это также впитает лишнюю влагу.

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