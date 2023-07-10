Как обрезать клубнику после сбора урожая: ягод станет еще больше

Лето в разгаре, но сезон клубники уже подходит к концу. Некоторые поздние сорта могут давать урожай даже в начале августа, но в основном последнее плодоношение происходит в июне-июле.

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После сбора урожая клубнику следует обрезать. Зачем кустам обрезка и как правильно ее сделать, чтобы не повредить растения – читайте в материале OBOZREVATEL.

Преимущества процедуры обрезки

Улучшение состояния кустов

Старые, больные, поврежденные, сухие побеги следует без сомнений удалять. Пользы они уже не принесут, только отнимут силы у здоровых листьев. Обрезка необходима для улучшения общего состояния кустов клубники.

Новые побеги

Обрезка будет способствовать стимуляции роста и формированию новых побегов. Увеличение количества листьев зрительно улучшает и внешний вид куста.

Болезни и вредители

Обрезка снижает риск заражения клубники насекомыми-вредителями и повышает иммунитет к болезням.

Правила обрезки

Обрезку проводят после последнего сбора урожая. Садовые ножницы или секатор следует очистить и качественно заточить.

Удалять нужно:

поврежденные побеги;

увядшие листья;

листья с признаками болезней.

Побеги, которые перестали плодоносить, можно вырывать вручную – это освободит место для роста новых. Оставляют обычно 3-4 здоровых и сильных побега на каждом кусте.

После обрезки обязательно полейте грядку, чтобы почва достаточно пропиталась влагой.

Росту и плодоношению в следующем сезоне будут способствовать органические удобрения, которые можно внести после обрезки.

Кстати, оптимально проводить подкормку трижды в год:

когда формируются молодые листья;

когда начинается период цветения;

когда появилась завязь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что определенные сорта ремонтантной клубники могут плодоносить несколько раз в течение лета. А какие культуры можно посадить на грядке после клубники – читайте в материале.

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