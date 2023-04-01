Как сажать клубнику весной: лайфхак, чтобы урожай был очень интенсивным

Как только земля прогреется до комфортных температур, огородники начинают приводить в порядок теплицы и грядки. Одними из первых созреют ранние сорта клубники. Урожай может отличаться из года в год – иногда вместо крупных сочных ягод приходится собирать мелкие, водянистые и кислые по вкусу.

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Чтобы не быть разочарованным в количестве и качестве урожая, перед посадкой клубники рекомендуют обратить внимание на цветоносы. Как правильно сажать клубнику весной, разбирался OBOZREVATEL.

Есть некоторые сорта ремонтантной клубники, которые плодоносят несколько раз в течение сезона. Чтобы предотвратить раннее плодоношение огородники рекомендуют выламывать первые цветоносы.

Эксперты говорят, что так можно помочь растению сэкономить силы и получить возможности для более полноценного и здорового развития.

Ягоды начнут формироваться интенсивнее, так что во второй половине лета можно ожидать щедрый и сочный урожай клубники.

Кстати, начинать подкормку следует уже в конце марта и начале апреля. Плюсовая температура должна держаться минимум неделю, но главное – чтобы на почве не было заморозков. Убрав мульчу, усы и засохшие прошлогодние листья, нужно тяпкой разрыхлить землю. После зимы растениям необходим азот, поэтому идеальным решением будут минеральные удобрения – мочевина или аммиачная селитра.

Помет и навоз также хорошо подходят для подкормки клубники. Как вариант можно использовать пепел, высыпав его под кусты или смешав с водой.

Подкормку можно проводить, когда начинают формироваться новые листья и когда появляется цветение или завязь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как подкормить клубнику с помощью зеленки.

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