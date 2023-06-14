Как избавиться от неприятных запахов на кухне: действенные способы

Даже при регулярной уборке на кухне трудно избежать неприятных запахов. Среди основных причин – пригоревшая пища или жир, несвежие овощи, плохая вентиляция, наличие плесени на потолке или переполненное мусорное ведро.

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Освежители воздуха лишь временно спасают ситуацию, причем иногда оставляя резкий химозный шлейф. OBOZREVATEL предлагает эффективные лайфхаки из натуральных экологичных ингредиентов, которые избавят от неприятных запахов на кухне.

Уксус

Уксус широко используется не только в кулинарии, но и в процессе уборки. Если после приготовления пищи в комнате пахнет пригоревшим жиром или помещение наполнено дымом, попробуйте налить в кастрюлю чистой воды с небольшим количеством уксуса и вскипятить раствор на среднем огне. Затем следует разлить уксусную воду в небольшие емкости (глубокие тарелки или чашки) и расставить по периметру кухни. Уксус действует как быстрый нейтрализатор запахов. Для большего эффекта можно добавить в уксусную воду эфирное масло, лимон, розмарин или цинамоновые палочки.

Лайфхак с корицей

Коричные палочки нужно прокипятить в кастрюле около пяти минут и дать им остыть. Кухня мгновенно наполнится приятным ароматом.

Цитрусовая вода

Быстрый способ наполнить кухню цитрусовым ароматом – расставить по комнате емкости с водой и цедрой. Можно использовать лимон или апельсин. Однако от едкого запаха дыма или подгоревшего жира этот способ не поможет.

Сырой картофель

Если после готовки сковороды или кастрюли пахнут пригоревшим жиром или остатками пищи, можно попробовать интересный лайфхак. Нарезаем сырой картофель кусочками, укладываем его на дно посуды, посыпаем солью и оставляем на несколько часов.

Для любителей кофе

Кофейные зерна хорошо впитывают запахи. Если вы хотите наполнить кухню насыщенным ароматом, просто поставьте на стол миску с кофейными зернами.

Кстати, собственноручно сделав специальные ароматические саше, можно надолго забыть о стойком неприятном запахе. Понадобится только небольшой тканевой мешочек, который можно купить или сшить. Какие душистые травы подойдут в качестве наполнения – читайте в материале.

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