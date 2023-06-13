Как избавиться от грязи и запахов на полу: простой бабушкин метод мытья

Во времена, когда бытовой химии еще не существовало, или она была не столь распространенной в условиях дефицита, наши бабушки использовали природные ингредиенты. Одним из универсальных и экологически чистых моющих средств издавна была древесная зола.

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Зола – это остатки дерева и растений после сгорания. Они сохраняют высокое содержание питательных веществ – калия, кальция, магния, натрия. О бабушкином методе мытья полов с использованием золы – читайте в материале OBOZREVATEL.

Внешне это органическое удобрение выглядит как порошок серого цвета с вкраплениями небольших обугленных кусков ветвей растений. Древесную золу обычно используют в огородничестве: подкормку готовят, смешивая порошок с водой или просто посыпая грядки.

Если вы хотите отойти от использования синтетических моющих средств и попробовать что-нибудь натуральное, действенное и экологически чистое, зола – идеальный вариант.

Зола смягчит воду, эффективно очистит деревянный пол и в качестве приятного бонуса – избавит от неприятных запахов.

Приготовить средство для мытья полов очень просто, однако следует учесть, что раствор должен настояться.

Шаг 1. Металлическую, алюминиевую или стеклянную емкость наполните на 2/3 древесной золой.

Шаг 2. Залейте теплой водой до краев и перемешайте. На поверхности может появиться мусор – остатки веток или обугленные камни, которые нужно осторожно убрать.

Шаг 3. Смесь должна настояться около суток в теплом месте. Время от времени проверяйте емкость и перемешивайте золу.

Когда зола полностью осядет на дно, сверху на воде образуется желтоватая жидкость, несколько вязкая на ощупь. Именно этот концентрированный щелочь – основа средства для мытья полов. Перелейте ее в другую посуду, а перед использованием разбавьте водой в пропорции 1:10

Универсальное средство готово – можно начинать уборку.

Кстати, для мытья ламинированного, винилового и деревянного пола часто используют белый уксус. Он обладает выраженными антибактериальными, очищающими и обеззараживающими свойствами. Как правильно приготовить раствор и какие пропорции придерживаться – читайте в материале.

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