Чем мыть пол, чтобы дома приятно пахло: самые действенные средства

Мытье полов – регулярное и рутинное дело, но не всегда даже дорогие средства справляются с грязью. Добиться идеальной чистоты бывает очень тяжело.

Видео дня

Не следует также забывать о неприятном запахе – чтобы в доме стоял приятный аромат, можно при мытье полов использовать несколько капель эфирного масла. О том, чем лучше мыть пол, чтобы на нем не оставалось пыли и грязи, читайте в материале OBOZREVATEL.

Лайфхак с эфирным маслом

Выберите аромат эфирного масла, который вам больше нравится. Это может быть апельсиновое, жасминовое, грейпфрутовое, корицевое, лавандовое, хвойное, розовое масло – вариантов множество.

В большую емкость налейте воду, которой вы будете мыть пол. Добавьте очищающее средство и несколько капель растительного масла. Эксперты посчитали, что оптимальный расчет – 35 капель на 5 литров воды, но каждое масло имеет разную консистенцию и интенсивность аромата, поэтому лучше регулировать пропорции самостоятельно, чтобы запах не стал слишком резким и насыщенным.

Мытье с уксусом

Уксус часто используют для мытья ламинированного, винилового и деревянного пола. Он обладает выраженными антибактериальными, очищающими и обеззараживающими свойствами.

Необходимо налить 200 мл уксуса в емкость с четырьмя литрами воды. Но помните, что с деревянными покрытиями следует соблюдать осторожность, ведь уксус сотрет воск, которым иногда покрывают такие полы. Гранитные и мраморные поверхности также не следует мыть раствором с уксусом.

Можно использовать не только белый, но и яблочный уксус.

Уксус и эфирное масло

Идеальный вариант – соединить два предыдущих лайфхака. Это дезинфицирует пол и наполнит дом приятным ароматом.

Пропорции следующие: на 10 л воды следует взять 30 мл белого уксуса и 20 капель эфирного масла.

Лайфхак с содой

Сода также быстро и эффективно очистит поверхность. Воду рекомендуют взять горячую и растворить в ней ½ стакана пищевой соды. Это средство лучше подходит для паркетов.

Средство с нашатырным спиртом

Нашатырный спирт имеет резкий специфический аромат, поэтому использовать его следует осторожно.

В емкость с 10 литрами воды добавляем половину бутылочки спирта.

Лайфхак с ополаскивателем

Можно взять обычный ополаскиватель, развести его в воде и помыть пол. Пол будет дольше сохранять блеск и чистоту, а комната наполнится приятным ароматом.

Чем вымыть кафель

Горчица, сода и хозяйственное мыло помогут очистить кафель. Берем 1 л теплой воды, натираем в нее половину куска хозяйственного мыла. Тщательно размешиваем и оставляем на плите, пока мыло полностью не растворится. Далее следует добавить 3 столовых ложки горчицы, 3 столовых ложки соды и 4 столовых ложки нашатырного спирта. Раствор должен настояться несколько часов.

Такой пастой советуют отмывать сложные загрязнения, оставив ее на 15 минут, а затем смыв водой. Но работать следует обязательно в перчатках.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отчистить ковер, не снимая его с пола.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.