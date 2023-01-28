Носки всегда будут белыми: как идеально вымыть пол из ламината, дерева и винила

Иногда даже после мытья пол остается липким. Белые носки становятся серыми, а на паркете появляются грязные разводы.

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Дорогостоящие средства не помогают и приходится повторно мыть пол. Эксперты портала Сlean My Space рассказали действенные лайфхаки, благодаря которым вы идеально отмоете пол из ламината, дерева и винила.

Мыть пол можно обычным способом – с помощью швабры, воды и мягких насадок. Иногда советуют распылить моющий раствор на небольшой участок и через 3-5 минут вытереть его тряпкой. В любом случае советуют делать S-образный узор во время движений шваброй и мыть по направлению к двери.

Можно самостоятельно приготовить растворы для мытья полов.

Универсальный лайфхак с эфирным маслом

Это средство для мытья можно использовать на большинстве полов. Для того чтобы в доме надолго сохранился приятный аромат, добавьте свое любимое эфирное масло.

Необходимо взять:

– 1/2 стакана воды;

– 1/4 стакана уксуса;

– 1/8 стакана спирта;

– 1/8 чайной ложки мыла для посуды;

– 5-10 капель эфирного масла (по желанию).

Следует смешать ингредиенты в емкости или залить их в распылитель.

Чистящее средство ламинированного и винилового пола

Это средство для мытья полов идеально подходит для ламината и виниловых полов.

Пропорции следующие:

– 1/2 стакана воды;

– 1/2 стакана уксуса;

– 1/2 стакана спирта.

Эксперты говорят, что после этого средства пол будет сиять как новый. Аналогично предыдущему методу, можно добавить 5-10 капель эфирного масла.

Чистящее средство для деревянного пола

Эксперт по уборке и основательница популярной службы уборки в Торонто Melissa Maker поделилась собственным лайфхаком, как отмыть паркетный пол.

"Это мое лучшее средство для мытья полов для всех ваших нужд", – отметила Мелисса.

Вам понадобятся:

– 2 стакана воды;

– 1/4 стакана уксуса;

– 1/2 чайной ложки средства для посуды;

– 5-10 капель эфирного масла.

Рецепт неизменный – смешайте все компоненты и помойте пол. Эксперт утверждает, что это идеальный вариант для деревянных настилов.

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