Носки всегда будут белыми: как идеально вымыть пол из ламината, дерева и винила
Иногда даже после мытья пол остается липким. Белые носки становятся серыми, а на паркете появляются грязные разводы.
Дорогостоящие средства не помогают и приходится повторно мыть пол. Эксперты портала Сlean My Space рассказали действенные лайфхаки, благодаря которым вы идеально отмоете пол из ламината, дерева и винила.
Мыть пол можно обычным способом – с помощью швабры, воды и мягких насадок. Иногда советуют распылить моющий раствор на небольшой участок и через 3-5 минут вытереть его тряпкой. В любом случае советуют делать S-образный узор во время движений шваброй и мыть по направлению к двери.
Можно самостоятельно приготовить растворы для мытья полов.
Универсальный лайфхак с эфирным маслом
Это средство для мытья можно использовать на большинстве полов. Для того чтобы в доме надолго сохранился приятный аромат, добавьте свое любимое эфирное масло.
Необходимо взять:
– 1/2 стакана воды;
– 1/4 стакана уксуса;
– 1/8 стакана спирта;
– 1/8 чайной ложки мыла для посуды;
– 5-10 капель эфирного масла (по желанию).
Следует смешать ингредиенты в емкости или залить их в распылитель.
Чистящее средство ламинированного и винилового пола
Это средство для мытья полов идеально подходит для ламината и виниловых полов.
Пропорции следующие:
– 1/2 стакана воды;
– 1/2 стакана уксуса;
– 1/2 стакана спирта.
Эксперты говорят, что после этого средства пол будет сиять как новый. Аналогично предыдущему методу, можно добавить 5-10 капель эфирного масла.
Чистящее средство для деревянного пола
Эксперт по уборке и основательница популярной службы уборки в Торонто Melissa Maker поделилась собственным лайфхаком, как отмыть паркетный пол.
"Это мое лучшее средство для мытья полов для всех ваших нужд", – отметила Мелисса.
Вам понадобятся:
– 2 стакана воды;
– 1/4 стакана уксуса;
– 1/2 чайной ложки средства для посуды;
– 5-10 капель эфирного масла.
Рецепт неизменный – смешайте все компоненты и помойте пол. Эксперт утверждает, что это идеальный вариант для деревянных настилов.
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