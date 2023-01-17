Будет выглядеть как новый: чем отчистить ковер, не снимая с пола

Ковер – теплый и удобный предмет интерьера, создающий в доме особый уют. Единственный минус – он слишком быстро загрязняется, особенно если лежит на кухонном полу или в детской комнате.

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Для чистки можно использовать как подручные, так и профессиональные средства. Как быстро и качественно очистить грязный ковер, разбирался OBOZREVATEL.

Сначала эксперты советуют обратить внимание на состав ковра. Если он шерстяной – для очистки подойдет сода, соль или уксус. Синтетику хорошо отстирают мыльные растворы, соль и уксус. Но если ваш ковер имеет в составе вискозу или шелк – не пытайтесь использовать подручные средства, такие ковры следует сдать в химчистку.

Для длинного ворса лучше использовать тряпку из микрофибры. Короткий ворс очищают щеткой или влажной губкой.

Лайфхак с содой и уксусом

Этот способ использовали еще наши бабушки. Чтобы приготовить смесь, необходимо взять полстакана кипятка, добавить в него 70 мл уксуса, 1 столовую ложку соды и 1 столовую ложку стирального порошка. Все тщательно смешать. После этого залить раствор в пульверизатор и разбрызгать по поверхности ковра.

Подождав, пока смесь подействует, следует протереть ковер влажной губкой.

Лайфхак с лимонной кислотой и глицерином

Лимонная кислота справится с устаревшими пятнами. Рецепт прост: развести в воде лимонную кислоту в пропорции 1:1 и видеть смесь на пятно. Кислота должна подействовать, поэтому оставьте ее минимум на 2 часа.

Для чистки светлых ковров подойдет глицерин. Просто смажьте им пятно и подождите 1-2 часа. Грязь отойдет, после этого нужно вытереть глицерин влажной тряпкой.

Лайфхак с магазинными средствами

Если не хотите иметь дело с уксусом или кислотой, воспользуйтесь профессиональными средствами. Речь идет о Ванише, средстве для мытья посуды, жидком мыле или шампуне. Растворите их до густой пены и смажьте пеной ковер. После этого вымойте и обязательно высушите ковер (например, феном). Излишняя влага спровоцирует плесень и неприятный запах.

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