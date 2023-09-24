Как хранить тыквы, чтобы не испортились до весны: советы

Тыква довольно неприхотлива и при правильном хранении пролежат до весны. Главное – обеспечить оптимальные условия и уровень влажности. Даже если вы правильно определите спелость тыкв, но уберете их из грядки поздно – долго лежать в погребе они не будут.

Некоторые сорта лучше подходят для длительного хранения и созревают уже после уборки, другие же следует сразу пускать на заготовки – соки, каши, запеканки или варенье. Как хранить тыквы, чтобы они быстро не испортились – читайте в материале OBOZREVATEL.

​ Оптимальная температура

Сразу после сбора поместите тыквы в помещение с температурой 25-28°C и влажностью воздуха на уровне 85%. В таких условиях тыквы качественно созреют, а кожура станет плотнее.

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Через неделю тыквы можно переносить в место постоянной зимовки. Важно, чтобы температура была на уровне от 4 до 9°C, а влажность – 70%. Лучше всего хранить плоды в амбаре или в погребе. Если вы живете в квартире, можно поместить тыквы на лоджии.

Какие тыквы пригодны для хранения

Для продолжительного хранения следует выбрать большие и средние плоды. Мелкие лучше сразу использовать в кулинарии.

Тщательно отберите тыкву без гнили и повреждений. Небольшие повреждения на кожуре можно обработать 3%-ным раствором марганцовки, чтобы исключить риск дальнейшего загнивания.

Важно, чтобы плоды лежали не слишком плотно, а на небольшом расстоянии друг от друга. Опытные огородники советуют положить под них соломенную подстилку.

Кстати, раньше OBOZREVATEL советовал убрать урожай до первых заморозков. Если похолодание пришло внезапно – накройте плоды агроволокном. Зрелые тыквы могут выдержать первые заморозки, а вот полузрелые – вряд ли. Плоды с поврежденной кожурой очень быстро испортятся. Когда нужно собирать тыквы и почему важно правильно отрезать хвостик – читайте в материале.

Также OBOZREVATEL рассказывал, какие овощи могут созреть даже без стебля.

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