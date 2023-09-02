Когда нужно собирать тыквы: признаки созревания, о которых знают не все

Казалось бы, определить спелость тыквы довольно просто: как только она приобретает характерную окраску, а плодоножка подсохла – значит можно собирать урожай. Однако не все так просто. Среднеспелые и поздние сорта могут не успеть созреть до первых заморозков.

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Бывают неблагоприятные сезоны, и ранние осенние заморозки или обильные дожди полностью портят урожай. Чем подкормить тыкву в период созревания и правильно хранить урожай – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сделать, чтобы тыквы быстрее созрели

В конце августа опытные огородники советуют внести калийно-фосфорные удобрения. Они помогут плодам быстрее созреть. При этом кожица приобретет нужную плотность, а мякоть будет наполнена питательными веществами. Подкормки способствуют и лучшему хранению урожая.

Полив бахчевых культур прекращают за месяц-полтора до сбора плодов. Лучше, чтобы плоды созревали не на земле, а на досточке, соломе, пенопласте или на подсыпанном песке – так даже во время дождей под тыквами не образуются лужи и плоды не начнут подгнивать.

Как понять, что тыква созрела

Обязательно следует записывать сроки посева семян или высадки рассады в открытый грунт.

Ранние сорта тыквы созревают через 90-95 дней от всходов.

Поздние зреют 110-115 дней и больше.

Дата посадки поможет сориентироваться в спелости урожая. Для продолжительного хранения лучше высаживать поздние сорта – они могут созревать в процессе хранения.

Среди признаков созревания следует выделить следующие:

Пожухлые листья стали подсыхать. Кожа приобрела окрас, соответствующий характеристикам сорта. Спелость сортов с зеленой окраской определяют по плодоножке. Дольше храниться будут тыквы с зеленой, жесткой, волокнистой и даже полуподсохшей плодоножкой. Обратите внимание на шкурку – она становится толстой и жесткой.

Как хранить тыквы

Даже если вы правильно определите спелость тыквы, но уберете их слишком поздно – храниться долго они не будут. Убрать урожай нужно до первых заморозков. Если вы не успели это сделать до холодов – накройте тыквы агроволокном. Зрелые тыквы могут выдержать первые заморозки, а вот полузрелые – вряд ли. Плоды с поврежденной кожурой быстро испортятся.

"Хвостик" нужно обрезать острым чистым секатором, оставив 5-10 см. Тыквы с выломанной плодоножкой долго храниться не будут.

Осторожно складывайте плоды в хранилище, старайтесь не поцарапать, не повредить кожуру и сильно не бить плоды.

Тыква может храниться при температуре +15+20°C, но со временем плод будет терять до 20% веса. Идеальным является показатель +3+8°С и сухое помещение с влажностью не более 70%.

Также OBOZREVATEL рассказывал, какие культуры еще не поздно посадить на огороде, чтобы получить урожай до первых заморозков.

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