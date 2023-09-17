Сорвите и положите: какие овощи могут созреть даже без стебля

Осень – пора сбора урожая, но первые заморозки и дождливая погода могут испортить плоды. Чтобы не остаться без овощей, можно продолжить их созревание без стебля.

Хозяева волнуются, что могут навредить своим действиям плодам. Но OBOZREVATEL составил список овощей, которые можно срывать еще зелеными.

Помидоры

Если помидор начинает краснеть, его можно сразу срывать со стебля. Занесите овощи в помещение и дайте время, чтобы он полностью созрел. Это может занять 5-7 дней. Такой метод никак не повлияет на вкус и полезные свойства.

Баклажаны

Если вам нравятся маленькие по размеру баклажаны, то можете смело их срывать со стебля и неважно, успели ли они созреть, или нет. Лучше раньше убрать урожай, потому что дожди и холод испортят ваши овощи и тогда плодов не будет вообще.

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Перец

Вкус перца меняется вместе с цветом. Важно хранить зеленый плод в сухом месте при комнатной температуре. Но это займет больше времени, чем созревание помидоров. Однако не стоит рисковать и оставлять плоды на огороде, потому что перец не переносит морозов.

Кабачки

Этот овощ лучше раньше снять со стебля, чтобы холод не испортил его. Поставьте кабачок в сухом месте и переворачивайте его каждые несколько дней, чтобы каждая сторона одинаково созрела и стала твердой.

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