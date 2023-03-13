Как часто следует убирать в ванной: свежесть и блеск вас удивят

Нерегулярная уборка в ванной может стать причиной появления плесени и различных видов грибка. Излишняя влажность оседает на стенах и поверхностях, а некоторые вещи, например коврик или полотенца, становятся настоящими рассадниками бактерий.

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Естественно, ежедневно тереть межплиточные швы и чистить канализационный ливень тоже не стоит. Как часто следует убирать в ванной и что нужно делать ежедневно, разбирался OBOZREVATEL.

Что нужно мыть каждый день

Можно снизить риск появления плесени и болезнетворных бактерий, если вымывать ванну, раковину и краны каждый раз после умывания и принятия душа. Это не занимает много времени. Просто протрите губкой кран и душ, вытяните волосы из слива, вытрите брызги из раковины и пыль с полок и зеркала.

Сушить или менять полотенца тоже в идеале нужно каждый день.

Уборка раз в неделю

Минимум раз в неделю следует пылесосить коврики и мыть пол. Также в выходные нужно почистить плитку, зеркало, стекло, душевые воронки. Кстати, если наскоро протирать их ежедневно, объем работы по выходным существенно снизится.

Что можно мыть раз в месяц

Чистить межплиточные швы, обслуживать стиральную машинку следует не реже раза в месяц.

Неприятный запах из барабана, плесень под резиновыми уплотнителями, загрязнение отсека для порошка могут привести к серьезным неисправностям стиральной машины.

Канализационный слив советуют чистить по мере загрязненности, оптимально – раз в месяц. Можно также постирать коврики и занавески.

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