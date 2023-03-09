Как почистить отсек для порошка в стиральной машинке: эффективные способы

Можно столкнуться со многими проблемами, если регулярно не очищать стиральную машину. Неприятный запах из барабана, плесень под резиновыми уплотнителями, загрязнение отсека для порошка – это неполный перечень нюансов, которые могут привести к серьезным неисправностям стиральной машины.

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В отсеке для моющих средств оседают остатки порошка, которые с течением времени могут засохнуть так сильно, что отмыть их будет очень тяжело. OBOZREVATEL разбирался, почему порошок может плохо вымываться и как быстро и эффективно очистить его.

Как отмыть отсек для порошка

Мыть отсек нужно минимум один раз в два месяца, пока остатки порошка не засохли до слишком твердого состояния. Если это произошло, замочите отсек в теплой воде, достав его из машинки. Для большей эффективности можно потереть его старой зубной щеткой.

Среди основных причин быстрого загрязнения отсека – слабый напор воды и порошок низкого качества. Чем хуже порошок, тем больше он прилипает к стенкам контейнера во время стирки.

Часто в отсеках появляется плесень и известковый налет. От стойких загрязнений помогут несколько лайфхаков.

Добавьте соду

В одинаковых пропорциях следует смешать воду и соду. Например, ½ стакана воды и ½ стакана соды. С помощью раствора тщательно вымываем контейнер и ополаскиваем его теплой водой.

Поможет уксус

Сода плюс уксус – универсальное очищающее средство, которое также поможет избавиться от твердых отложений в контейнере для стирального порошка.

Насыпаем в отсек соду и заливаем уксусом. Делать это следует в перчатках, ведь произойдет сильная реакция. Немного выждав, берем зубную щетку и удаляем остатки загрязнений.

Кроме того, можно взять емкость, налить в нее 1 л горячей воды и смешать с 250 мл белого уксуса. В раствор следует поместить контейнер и оставить отмокать минимум на 6 часов. Затем удалите грязь, которая не отмылась самостоятельно, с помощью губки или зубной щетки.

Лайфхак с лимонной кислотой

2-3 столовых ложки лимонной кислоты засыпьте в отсек для порошка и запустите режим стирки без вещей внутри. Оптимальная температура воды – 60 °C.

Кислота очистит не только отсек, но и барабан стиральной машинки.

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