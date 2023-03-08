Как избавиться от плесени в стиральной машинке: дешевый способ

Есть несколько причин, почему в стиральной машинке может появиться плесень. Среди наиболее распространенных – отсутствие должного проветривания и своевременной очистки.

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Чаще плесень возникает под уплотнителем в передней части стиральной машины. Как быстро избавиться от грибка, рассказало издание Express.

В социальной сети Facebook на странице "Советы миссис Хинч" (настоящее имя Софи Хинчлифф) делятся действенными лайфхаками, как очистить стиральную машину от плесени.

Пользователи посоветовали попробовать белый уксус. Нужно обильно смочить тряпку уксусом и положить ее в резиновый уплотнитель. Тряпку лучше оставить на несколько часов или на ночь. Затем включите машинку на горячую стирку, добавив полстакана уксуса. "Это должно остановить любую плесень", – отметила в соцсети Элисон Уайтман.

Также рекомендуется оставить дверцу открытой, чтобы вода полностью высохла.

Кроме очистки уплотнения необходимо регулярно чистить ящики и барабан стиральной машины.

Мия Пауэлл посоветовала использовать уксус вместе с пищевой содой. Смешайте соду и уксус до пастообразного состояния, положите смесь в барабан или уплотнитель и тщательно вымойте загрязненные места.

Чтобы помочь избавиться от неприятных запахов в машине можно добавить немного ароматизированного дезинфицирующего средства.

Также стиральную машинку стоит обработать спреем для удаления плесени. Приобрести его можно в супермаркетах и специализированных магазинах. Плесневую лучше вычищать старой зубной щеткой, но осторожно, чтобы не поцарапать поверхности.

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