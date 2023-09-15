Как быстро высушить выкопанную морковь и свеклу: советы огородникам

Осенью необходимо уделить достаточно времени для сбора урожая, чтобы успеть до сезона дождей и первых заморозков. Потому что плохие погодные условия могут испортить плоды и все усилия хозяев будут напрасными.

Поэтому используете последние теплые дни, чтобы подготовить морковь и свеклу к зиме. OBOZREVATEL нашел действенные советы, которые помогут правильно высушить овощи.

Если вы занесете урожай из огорода сразу в погреб или другое место, то, скорее всего, плоды начнут гнить. Следует подсушить их, чтобы они хранились в отличном состоянии всю зиму.

Для этого вам необходимо сделать воздушную сушку. В теплый и сухой день разложите морковь и свеклу на сетке, чтобы воздух мог циркулировать вокруг них. Солнечные лучи и легкий ветер помогут быстро избавиться от лишней влаги в овощах. Время от времени переворачивайте плоды.

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Если вы видите, что морковь и свекла еще влажные, а сезон дождей уже начался, то промокните овощи сухим полотенцем или бумажными салфетками. Также можно использовать вентилятор, который ускорит процесс сушки.

После этого сложите овощи в ящики или мешки и занесите в темное, сухое место. Это обеспечит вам продолжительное хранение вашего урожая.

Также OBOZREVATEL рассказывал, как хранить корнеплоды в квартире. Овощи в таких условиях нуждаются в дополнительной защите.

Для этого из обычной глины, смешанной с водой, готовят болтанку, в которую нужно будет опустить каждый плод. Далее урожай просушивают, складывают в картонные ящики и помещают в условия, где до плодов не достанется солнечный свет или лишняя влага. Это может быть как кладовка, так и еще один картонный ящик, если такого помещения нет.

Важно также соблюдать правильный температурный режим. Лучше, чтобы температура в месте хранения овощей была плюсовой, но не высокой.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, как правильно копать морковь, чтобы она долго хранилась.

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