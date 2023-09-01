Когда надо собирать морковь и свеклу: как хранить урожай, чтобы лежал всю зиму

У огородников наступает пора сбора урожая. Чтобы защитить плоды своего труда, важно сделать все вовремя, а затем соответствующим образом отправить собранное на хранение, чтобы не портилось на протяжении всей зимы. В частности, это касается и корнеплодов, таких как морковь и свекла.

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OBOZREVATEL рассказывает обо всех тонкостях и нюансах. В основу легли советы опытных огородников, занимающихся выращиванием этих культур не один год.

Не спешите

Уже в начале сентября морковь и свекла могут считаться созревшими и технически их можно выкапывать. Но опыт показывает, что за несколько дополнительных недель они успевают набрать до четверти дополнительного веса. Теплая погода и более частые дожди способствуют росту плодов. Поэтому, если вы хотите собрать крупный урожай, есть смысл подождать до второй половины сентября. Или до первой половины октября, когда еще нет заморозков.

А чтобы защитить морковь и свеклу от низких температур, потому что ночи в этупору бывают уже достаточно прохладными, их можно окучить землей. Почва должна накрывать наземную часть корнеплодов.

Как правильно собирать корнеплоды

Выдергивание овощей может привести к их повреждению. Поэтому свеклу и морковь собирают, выкапывая ее из земли лопатой или вилами. Каждое растение нужно подкопать сбоку, придерживая за ботву, а затем вынуть. Землю лучше снимать не обстукиванием плодов – так их можно повредить, поэтому они будут плохо храниться. Безопаснее обчистить ее руками.

Убирать урожай нужно утром в сухую погоду, так плоды за день успеют хорошо обсохнуть на солнце. Укладывать их лучше тут же на грядке, подстелив для этого пленку. За день свеклу и морковь можно несколько раз перевернуть. Когда они обсохнут, с них останется срезать острым ножом ботву. Но так, чтобы не надрезать мякоть.

Как правильно хранить корнеплоды

Собранный урожай досушивают в тени. Дня через три он будет готов к укладке на длительное хранение. Перед этим корнеплоды перебирают, оставляя только целые и неповрежденные. Далее их нужно уложить в ящики с хорошим доступом воздуха.

Идеальными для хранения моркови и свеклы являются условия погреба. Если его нет и плоды придется хранить в условиях квартиры, то им понадобится дополнительная защита. Для этого из обычной глины, смешанной с водой, готовят болтанку, в которую нужно будет опустить каждый плод. Далее урожай просушивают, складывают в картонные ящики и помещают в условия, где до плодов не доберется солнечный свет или лишняя влага. Это может быть как кладовая, так и еще один картонный ящик, если такого помещения нет.

Важно также соблюдать правильный температурный режим. Лучше, чтобы температура в месте хранения овощей была плюсовой, но не высокой. Ниже -10 градусов по Цельсию они тоже не выдержат.

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