Как правильно копать морковь, чтобы она долго хранилась: советы

Сбор урожая требует взвешенного подхода, ведь только вовремя собранные овощи будут хорошо сохраняться и иметь при этом хороший вкус. Особенно непросто собирать корнеплоды, ведь степень их спелости на глаз не определишь.

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На помощь приходят советы опытных огородников. OBOZREVATEL поинтересовался, как правильно собирать позднюю морковь, чтобы иметь запас качественных овощей на зиму.

Когда пора выкапывать позднюю морковь

Собирать поздние сорта моркови лучше всего, когда температура воздуха опустится достаточно низко, но до начала первых заморозков. Идеальные условия, когда среднесуточная температура опустится до 5 градусов тепла. Впрочем, важно, чтобы морковь не промерзла в земле – от этого она начнет быстро загнивать.

Чтобы определить, достаточно ли к этому моменту созрела поздняя морковь, нужно обратить внимание на состояние ее листьев. Если нижние листья начали сохнуть и желтеть, корнеплод готов к выкапыванию.

Как правильно выкапывать морковь

Чтобы подготовить овощ к уборке и правильно выкопать, нужно выполнить несколько несложных шагов. Они помогут обеспечить хорошее состояние плодов и их длительное хранение.

Грядку с поздней морковью перестают поливать за 20-30 дней до момента уборки.

День для выкапывания моркови выбирают сухой, чтобы на плодах было как можно меньше влаги. Сбор урожая лучше проводить вечером.

Из рыхлой почвы лучше доставать морковь руками, так она точно не получила повреждений. Если это невозможно сделать, подцеплять овощи лучше вилами.

Выкопанную морковь очищают от лишней земли вручную и оставляют ее на пару часов прямо на грядке обсыхать.

Собранные плоды не моют. Ботву с них удаляют, но срезают так, чтобы не повредить саму морковку – оставляя небольшой хвостик.

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