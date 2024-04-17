Как быстро собрать волосы и шерсть с пола без пылесоса: гениальный трюк

Накануне Пасхи украинцы традиционно наводят порядки в домах. Весенние уборки включают мойку окон, чистку ковров, стирку штор и тюли. Однако часто даже несмотря на постоянные усилия, дом выглядит неопрятно. Причиной могут быть волосы, пыль и шерсть домашних животных, которые постоянно накапливаются на полу.

OBOZ.UA рассказывает о простом экспресс-методе уборки, что поможет быстро собрать волосы и шерсть с пола. Для этого лайфхака даже не пригодится пылесос.

Вряд ли кто-то хочет тратить усилия и время на постоянную уборку жилья. Поэтому для облегчения процесса эксперты придумывают разнообразные уловки и лайфхаки. Один из таких – это метод очистки полов от волос и шерсти с помощью подручных средств.

Вам не понадобится постоянно включать пылесос – это, кстати, позволит дополнительно сэкономить электроэнергию. Пригодится только старый добрый веник и двусторонний скотч.

Возьмите веник и кусок скотча. Снимите защитную ленту и приклейте скотч к венику. Тщательно подметите пол. Вы будете приятно удивлены, когда увидите, насколько быстро и легко клейкая лента собирает все волоски, шерсть, пыль и другие маленькие частицы.

Пол будет идеально чистым. Для лучшего эффекта можно дополнительно протереть пол влажной тряпкой.

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