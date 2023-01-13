Чем мыть окна, чтобы они сияли, как в отеле: тряпка не понадобится

Окна накапливают грязь внутри и снаружи, поэтому их нужно регулярно мыть. Чтобы не тратить слишком много средств и времени, можно использовать один простой лайфхак.

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Спреи для мытья окон стоят дорого, но часто оставляют на стекле грязь и разводы. Как вымыть окна быстро и эффективно, разбиралось издание Express.

Как вымыть окна быстро и без разводов

Есть один очень легкий и результативный способ. Необходимо взять белый уксус и газету. Но сначала следует очистить окна от пыли – в этом поможет обычное бумажное полотенце.

В пустую бутылку с распылителем добавьте воду и уксус в пропорции 2:1. Подойдет только белый уксус – он не оставляет следов. Кислоты помогут расщепить все загрязнения и даже жирные пятна на стекле.

Побрызгайте раствором на стекло и сразу протрите мятыми кусками газеты. По сравнению со стандартными тряпками и полотенцами, у газеты достаточно жесткая структура. Она не расслаивается и не оставляет ворсинок после чистки. Можно взять также салфетки из микрофибры.

Пользуясь газетой, не стоит тереть ею оконную раму, поскольку после чернил могут остаться серьезные пятна. Раму лучше вытереть бумажным полотенцем.

Напоследок отполируйте стекло сухим куском газеты.

Работа занимает не более 10 минут. Обе стороны окна будут сиять чистотой.

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