Чем натереть окна, чтобы они были идеально прозрачными: действенный трюк

Летом окна загрязняются невероятно быстро. Избавиться от пыли и грязи можно как народными методами, так и вполне современными: разница разве что в стоимости, экологичности и простоте использования.

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Самые простые и действенные средства для мытья окон можно приготовить самостоятельно. Чем натереть окна, чтобы они были абсолютно прозрачными – читайте в материале OBOZREVATEL.

Специалисты по уборке рекомендуют использовать глицерин. Это прозрачная, очень густая, вязкая жидкость, которая имеет способность поглощать влагу из воздуха и удерживать ее. Глицерин растворяет минеральные соли.

Таким образом, это средство не только поможет отмыть грязь, но и сохранит чистоту стекла. Глицерин следует развести с водой в пропорции 1:10 и обрабатывать оконную поверхность.

Кроме того, после мытья окон эксперты предлагают обработать стекло кондиционером для белья. Это средство идеально справится с разводами и будет предотвращать дальнейшую оседание пыли. На чистую мягкую ткань наносим немного кондиционера, втираем его в стекло и оставляем на 5-10 минут. Остатки средства удаляем губкой или тряпкой.

Кстати, можно использовать белый уксус. Это одно из самых популярных средств для мытья стекла. На 150 мл воды следует взять 50 мл уксуса и тщательно протереть раствором стекло. Более действенным будет специальный раствор, в составе которого уксус, средство для мытья посуды и вода. Как правильно его приготовить и использовать читайте в материале.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, чем мыть окна, чтобы они сияли, как в отеле.

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