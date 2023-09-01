Как быстро и спокойно собраться: простые советы

Утреннее пробуждение – не всегда приятная процедура, особенно если в условиях войны ночь выдалась довольно тревожной. С наступлением осени просыпаться по утрам становится все труднее: погода за окном портится, часто дождит, поэтому хочется подольше понежиться в теплой постели.

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Еще пять, десять, двадцать минут – и времени не хватает ни на завтрак, ни на прическу, ни на макияж. OBOZREVATEL рассказывает о самых эффективных и простых советах, которые помогут быстро собраться утром и сэкономить время.

Утренний душ

Приятное утро – залог успешного и продуктивного дня. Используйте душ утром не только в целях гигиены, но и для получения заряда энергии. Прохладная вода прекрасно тонизирует и придает бодрости. Маски, скрабы и другие косметические процедуры лучше отложить на вечер или на выходной день – это сэкономит минимум 10 минут.

Прическа

Для экономии времени лучше мыть голову вечером, чтобы с утра сделать только укладку. Если вечером помыть голову не получилось – используйте сухой шампунь. Конечно, он не заменит полноценного мытья волос, однако прическа будет выглядеть вполне ухоженной в течение дня. Если вы все-таки решили мыть голову утром, делайте это в первую очередь, чтобы во время завтрака и сборов волосы немного подсохли.

Макияж

Никакой тональный крем не обеспечит идеальный цвет лица. Здоровый сияющий тон не достигается искусственными приемами. Если вы добираетесь на работу в общественном транспорте, многослойный макияж может испортиться, ведь лицо точно вспотеет.

Сияющего тона кожи можно достичь и без использования косметики. Специалисты советуют умываться утром холодной водой – это будет стимулировать нервные окончания, способствовать циркуляции крови и придаст лицу легкий румянец. Затем нанесите на кожу защитный или увлажняющий крем.

Еда на работу

Лучше не только приготовить, но и упаковать еду на работу с вечера – это также поможет сэкономить время. А утром просто насладитесь завтраком.

Одежда на завтра

Вечером посмотрите прогноз погоды и подготовьте одежду для завтра. Выгладите рубашки, почистите обувь, подготовьте сумочку под образ. Подготовьте все – даже белье, носки и аксессуары.

Вещи на своих местах

Следует приучить себя к порядку и убирать в комнате с вечера. Часто утром много времени уходит на поиск внезапно исчезнувших предметов – губки для обуви, ключей, блеска для губ, носков.

Не следует включать утром ноутбук или компьютер. Иногда "5 минут за ноутбуком" превращается в "получасовое опоздание на работу". Это касается всех гаджетов. Выделите несколько минут для просмотра новостей или ответов на важные сообщения – и все. Остальная информация может подождать.

Подсчет времени

Введите правило подсчета времени, если утренние собрания для вас – реальная проблема, и вы постоянно повсюду опаздываете. Пропишите, сколько времени вы можете потратить на каждый пункт утреннего сбора: "душ – 7 минут, прическа – 5 минут, завтрак – 15 минут" и так далее.

Главное правило спокойных и быстрых сборов состоит в том, чтобы оставить на утро несколько важных задач, которые вы не можете сделать вечером.

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