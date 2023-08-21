Спасает ли кофе от недосыпания: ответ ученых

Нехватка сна может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья. По традиции, чтобы проснуться и взбодриться, употребляют чашку качественного кофе.

Видео дня

Ученые и студенты Мичиганского государственного университета (Michigan State University's Sleep and Learning Lab) провели исследование, чтобы определить, может ли утренняя порция кофе действительно спасти от недосыпания. Детали рассказало издание Science Alert.

Что такое депривация сна

Депривацией сна называют недостаток или полное отсутствие удовлетворения потребности во сне. Это состояние опасно тем, что ухудшает концентрацию внимания и приводит к нарушению процессов мышления.

Участникам эксперимента поставили очень простую задачу: наблюдать за экраном компьютера и нажимать кнопку каждый раз, когда появляется красный кружок Люди, страдавшие недосыпанием, часто не сразу замечали ярко-красное пятно на мониторе и не реагировали на него в течение определенного времени. Ученые также исследовали влияние бодрствования на более сложные процессы мышления и качество выполнения когнитивных задач.

Может ли кофе заменить сон

Согласно данным опроса, более 90% взрослых американцев каждый день употребляют кофеин. Кофе – самая популярная утренняя традиция.

Ученые отметили, что результаты исследования их не удивили: кофеин несколько улучшил уровень концентрации внимания и помог повысить производительность. Участники эксперимента, которые не спали всю ночь, но выпили чашку кофе, показали с утра подобные результаты при проверке когнитивных навыков, как и люди, имевшие полноценный сон. Однако исследователи обнаружили, что определенные сбои все же были, особенно в задачах, касающихся памяти, решения математических примеров и упражнений на определение места.

Кофеин – лишь искусственный способ заменить сон. Кофе никак не компенсирует недосып. Правило простое: лучшим способом заменить сон является только сон. Даже дневной часовой отдых, по словам ученых, значительно повышает энергичность и работоспособность.

Кофеин действительно может помочь ощутить заряд бодрости, но он вряд ли будет способствовать выполнению задач, требующих высокого уровня концентрации и напряженного мышления.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 5 действенных способах, которые помогут уснуть при любых условиях.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.