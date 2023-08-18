Откажитесь от них немедленно: привычки, портящие ваш сон

Лучший отдых для организма – это крепкий сон, но большинство людей пренебрегают этим и тогда у них возникают проблемы со здоровьем. Нарушение сна – это распространенная проблема в современном мире, с которой нужно бороться.

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Наши привычки влияют на наш сон. Издание Healthline опубликовало советы, которые помогут справиться с этим.

Дневной свет

Солнечный свет является одним из важнейших факторов, которые сигнализируют нашему мозгу о том, что пора проснуться, а уменьшение света сигнализирует, что телу пора готовиться ко сну.

По словам экспертов, рекомендуется получать 20-30 минут солнечного света по утрам и избегать сильного света в течение двух часов перед сном. Это поможет чувствовать организму, когда нужно готовиться ко сну.

Дневной синий свет даже поможет человеку заснуть.

Согласно исследованию Trusted Source 2008 года, получение большего количества синего света, когда солнце восходит, действительно может помочь вам чувствовать себя более активным днем и более сонным вечером.

Длительный сон днем

Сон днем может принести больше вреда, чем пользы, если вы не выспались ночью. Если ваш сон глубокий днем, то так вам будет труднее уснуть вечером.

Дремота от 15 до 20 минут днем повысит вашу производительность. А долгий сон после 15:00 уменьшит тягу ко сну ночью.

Перекус перед сном

Некоторая пища отрицательно влияет на сон. Не стоит есть вечером шоколад, продукты с сахаром, жирами и кофеином.

Исследование 2016 года также показало, что диеты с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием насыщенных жиров и сахара могут привести к расстройствам сна.

Но полезные продукты помогут вам заснуть: грецкие орехи, авокадо, йогурт, рыба, семена чиа.

Застилать кровать

Согласно опросу, те, кто имел привычку застилать свою кровать, были более продуктивными, ели более здоровую пищу и чувствовали себя более успешными в конце дня.

Такая привычка может сигнализировать мозгу о том, что пора вставать или ложиться спать. Потому это положительно повлияет на ваше самочувствие.

Планируйте свой день

Если вы будете думать, как все успеть на следующий день, то это приведет к чрезмерной активности мозга вечером и помешает вам быстро заснуть.

Исследование 2017 года Trusted Source показало, что запись дел может помочь вам чувствовать себя более расслабленным и контролировать себя, что улучшает качество сна.

График выходных

Следует соблюдать график сна в течение всей недели. Если вы будете часто менять его на выходных, это приведет к расстройствам сна. Старайтесь вставать и ложиться спать в одно и то же время.

Вечерняя зарядка

Исследование Trusted Source 2019 показало, что тренировка утром в 7 утра или днем между 13 и 16 часами может сделать вас сонным раньше вечером. А вечерние физические упражнения между 19 и 22 вечера могут задержать биологические часы.

Побочные действия лекарства

Многие лекарства мешают нормально уснуть ночью и даже могут вызвать бессонницу. Поэтому следует обратиться к врачу, если это мешает вам спать уже продолжительное время.

Курение

Курение перед сном может вызвать тягу к никотину ночью. Это разбудит вас или будет способствовать беспокойному сну. Поэтому следует избегать такой привычки.

Витамины

Некоторые витамины могут помочь уснуть или привести к расстройствам сна.

Исследование 2018 показало, что добавки витамина B6 привели к более высоким показателям сна и меньшей усталости во время пробуждения. Следует проконсультироваться с врачом, если вы испытываете проблемы со сном.

Горячая ванна

Горячая вода приведет к повышению температуры тела, и это может нарушить ваш сон. Чтобы быстро заснуть, нужно купаться в теплой воде, чтобы температура тела снизилась.

Раньше OBOZREVATEL рассказывал, какая поза для сна поможет вам отдохнуть на все 100%.

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