Как быстро и крепко заснуть: эксперты посоветовали технику 'пяти ощущений'

Сейчас бессонница в какой-то степени "атакует" если не всех, то очень многих. Круглосуточный стресс мешает уснуть, взрывы и воздушные тревоги будят тех, кому удалось отправиться в сонное царство… Все это вызывает хроническую усталость и становится опасным в условиях войны, когда максимальная сосредоточенность может спасти жизнь. Новые попытки отдохнуть не дают желаемого результата, что приводит к еще большему стрессу.

Доктор из США Дебора Ли предлагает методику, обещающую усыпить даже "хроников", пишет издание Mirror. Речь идет о методике "5 ощущений", позволяющей "заземлиться" и начать контролировать свой поток мыслей. Обычно методика помогает в ситуациях стрессов, нервного перенапряжения, панических атак. Но она также действенна и во время засыпания. Как это работает?

Бороться, убегать или… спать?

По данным NHS (Национальная служба здравоохранения Англии), взрослому человеку нужно от 7 до 9 часов сна ежесуточно. При этом латетность сна (время на засыпание) не должна превышать 30 мин. Иначе цикл нарушится, что приведет к депривации сна.

Обычно люди долго не могут заснуть, потому что имеют стресс, "прокручивают фильм" событий и переживаний прошедшего дня и беспокоятся о своем завтра. Врач называет это "похищением миндалины".

"Когда вы испытываете стресс или угрозу, миндалина включает симпатическую нервную систему, систему "борьбы, страха и бегства", что означает, что тело может уйти от опасности", - объясняет Дебора Ли.

В таком состоянии уснуть, конечно, непросто. Но как "выключить" поток мыслей и переживаний?

Стоп, монолог

Чтобы уснуть, нужно задействовать парасимпатическую нервную систему. Она отвечает за покой и расслабление: замедляет сердцебиение и дыхание, снижает кровяное давление.

Активизирует его диафрагмальное дыхание (глубокое дыхание или дыхание животом). Поэтому, ложась спать, ученые советуют сделать несколько глубоких вдохов и выдохов.

Прекрасным способом успокоиться и погрузить организм в фазу расслабления Дебора Ли называет методику 5 ощущений:

Зрение. Подумайте о 5 цветах, которые вы можете видеть, и о чем они заставляют думать.

Подумайте о 5 цветах, которые вы можете видеть, и о чем они заставляют думать. Слух. Подумайте о 4 слышимых звуках и подумайте о том, что они собой представляют, откуда раздаются.

Подумайте о 4 слышимых звуках и подумайте о том, что они собой представляют, откуда раздаются. Вкус. Подумайте об одной вещи, которую вы можете почувствовать по вкусу. О чем она вам напоминает?

Подумайте об одной вещи, которую вы можете почувствовать по вкусу. О чем она вам напоминает? Прикосновение. Подумайте о 3 вещах, которые вас затрагивают, и что при этом чувствует ваше тело.

Подумайте о 3 вещах, которые вас затрагивают, и что при этом чувствует ваше тело. Обоняние. Подумайте о 2 вещах, запах которых можете ощутить, и о чем он вам напоминает.

По словам Ли, техника останавливает "внутренний монолог" и возвращает человека в настоящий момент. Это позволяет найти контроль над своими мыслями и эмоциями, избавиться от негативных переживаний, мешающих уснуть.

Чем еще утешить Морфея?

Дебора Ли рекомендует сочетать технику 5 ощущений с другими лайфхаками, помогающими уснуть:

ведение дневника эмоций и благодарностей – на бумагу полезно перенести весь негатив, пережитый за день, после чего обязательно поблагодарить за положительные моменты

интенсивная физическая нагрузка днем – залог крепкого сна, а вот вечером лучше отдать предпочтение более спокойным занятиям

частые и долгие прогулки, особенно утренние и вечерние, пригодятся хорошему засыпанию

чашка теплого молока перед сном может помочь, поскольку способствует выделению мелатонина и серотонина, необходимых для засыпания.

теплая ванночка перед сном, куда для лучшего эффекта можно добавить лавандовое масло.

Медики также советуют ограничить потребление кофеина после обеда, не есть непосредственно перед сном и отложить гаджеты по крайней мере за час до ухода.

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