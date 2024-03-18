Как сохранить максимальную активность в течение дня: основные шаги
Чем активнее вы проводите дни, тем крепче будет сон, и наоборот – крепкий сон дает заряд энергии на весь день. Именно во сне мозг человека отфильтровывает полученную в течение дня информацию и генерирует лучшие идеи. Также во время сна в организме запускается процесс анаболизма – восстановление клеток и мышечных волокон. Организм полностью обновляется.
В состоянии сна человек проводит треть жизни, а значит, он должен быть максимально качественным и непрерывным. Лучший способ этого достичь – обустроить для себя комфортное пространство и спальное место.
Каким должно быть комфортное спальное место
Первая в Украине фабрика, открывшая новый взгляд на качество сна и отдыха – "Венето". В этом царстве сна действительно понимают, как превратить его в настоящее наслаждение. Бренд постоянно стремится к тому, чтобы сделать новые европейские разработки в отрасли максимально доступными для каждого .
В частности компания предлагает кровати и диваны с ортопедическими буковыми ламелями, которые усилят комфорт любого матраса за счет легкой амортизации. Это когда вы ложитесь в постель и просто расплываетесь в улыбке, а по телу бегут мурашки – каждая его часть поймает удовольствие и покой после активного дня.
Далее обратите внимание на матрас. Он должен обеспечивать правильное положение тела во время сна и поддерживать все участки позвоночника. Матрасы "Венето" адаптируются к контуру тела спящего человека, благодаря чему вес равномерно распределяется по поверхности спального места. Такая система обеспечивает профилактику боли в спине и суставах.
Например, в основе модели "Венето Double Bico" – ортопедическая латексная пена, которая "запоминает" контуры тела человека. А благодаря эффекту лето-зима – он будет зимой согревать, а летом – дарить прохладу.
Подушка для качественного сна должна поддерживать голову и шею в нейтральном положении, не сдавливая их и не перегибая. Например, эргономичная подушка "Венето Релакс Плюс" отлично справляется с этой задачей. Благодаря ее "эффекту памяти" улучшается кровообращение, а шейным позвонкам обеспечена поддержка.
А вот подушка "Венето Комфорт Антистресс" с наполнением из силиконизированных шариков – идеальный выбор для активных людей, которым важно быть полными сил утром. Она "обтекает" и поддерживает голову, предотвращая боли в шее.
Наматрасники "Венето" изготовлены из натуральных материалов и устойчивы к износу. Полезны для людей с проблемами спины или суставов благодаря своим ортопедическим свойствам. Некоторые модели оснащены специальными вентиляционными системами во избежание накопления влаги и, как следствие, плесени. Советуем обратить внимание на модели "Венето Термо с боковиной" или "Венето Safety".
И в конце концов совершенной изюминкой на этом торте станет постельное белье – выбирайте натуральные материалы. Среди самых популярных – хлопок, лен, бамбуковое волокно и микроволокно. При выборе ориентируйтесь на собственные предпочтения: некоторые любят мягкие и нежные ткани, другие предпочитают более жесткие.
Взаимозависимость сна и физической активности
Исследования показали, что регулярная физическая активность может улучшить качество и продолжительность сна. Ученые установили, что взрослые, которые занимались спортом по крайней мере 30 минут в день, спали в среднем на 15 минут дольше тех, кто этого не делал. Кроме того, упражнения умеренной интенсивности могут улучшить качество сна у пациентов с бессонницей.
В то же время проблемы со сном могут оказать значительное влияние на дневную активность человека во всех сферах. Это может усугубить внимание, концентрацию и память, а также стать причиной стресса, тревоги и депрессии.
Поэтому, чтобы оставаться активными в течение дня, следует прежде всего наладить свой сон. Для этого следует воспользоваться следующими рекомендациями:
– соблюдайте режим сна – засыпайте и просыпайтесь в одно и то же время, в том числе и на выходных;
– создайте успокаивающую атмосферу – тишина, полумрак и прохлада;
– уберите девайсы – с гаджетами стоит попрощаться за 30 минут до сна;
– следите за рационом – перед сном откажитесь от кофеина (за 6 часов), алкоголя (за 4 часа) и большого количества пищи;
– не пейте перед сном – утолить жажду можно, но чрезмерное питье чревато проблемами со сном;
– непосредственно перед сном нельзя курить – а лучше вообще покинуть эту привычку;
– занимайтесь физическими тренировками в течение дня;
– возьмите за правило, что в постели можно только спать – не есть, не смотреть телевизор и не работать.
И пусть сон каждого украинца будет крепким и спокойным, а утром – бодрыми.
Как сообщал OBOZ.UA, распространенной проблемой как среди украинцев, так и среди людей других национальностей являются ночные пробуждения. Почему мы просыпаемся ночью, как быстро заснуть снова и как избавиться от проблемы, если она начала надоедать, читайте в материале.
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